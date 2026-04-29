Bienne: la ville veut aider financièrement la Société de navigation

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne a décidé de verser une subvention d'investissement unique de 250'000 francs à la Société de navigation du lac de Bienne (SNLB), en proie à des difficultés financières. Si elle a l'aval du législatif au mois d'août, la ville débloquera ce montant à condition que le canton de Berne fournisse lui aussi une importante subvention à la SNLB.

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(Keystone-ATS) La SNLB, qui gère depuis 1887 la navigation sur le lac de Bienne, fait face à de «grands défis, générés notamment par la pandémie de Covid-19», souligne mercredi la ville de Bienne dans un communiqué. Elle doit aussi «procéder à des investissements pour maintenir la qualité, la sécurité et l’attractivité de ses infrastructures.»

Face à ces difficultés, la SNLB a demandé en fin d’année dernière à la ville de Bienne de renoncer au remboursement d’un prêt de 1,5 million de francs datant de 2001. Elle a aussi souhaité que les autorités lui octroient une subvention d’investissement unique de 250’000 francs. Cela doit permettre à la SNLB d’assainir son bilan et de réaliser les investissements qui deviennent urgents pour sa flotte.

«Importance stratégique»

Le canton de Berne et la ville de Bienne ont relevé «l’importance stratégique de cette entreprise pour la région et sa population» et se sont déclarés prêts à soutenir la SNLB de manière conséquente.

Cette dernière s’est engagée à utiliser cette aide pour adapter son modèle d’affaires aux évolutions du marché. Elle prévoit notamment de développer de nouvelles offres, de trouver des solutions innovantes et de renforcer ses coopérations.

La LNM, autre compagnie de la région des Trois-Lacs, est elle aussi en proie à des difficultés financières. Elle a en effet clôturé l’exercice 2024 avec une perte de 770’000 francs et, pour 2025, un déficit de 600’000 francs est attendu.

«La compagnie n’est pas au bord de la faillite mais nous ne pouvons cependant pas nous permettre de réaliser deux exercices similaires supplémentaires», avait expliqué en avril dernier le nouveau président de la LNM Alain Ribaux dans une interview à Arcinfo