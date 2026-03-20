Bilan 2025 de la Promotion économique du canton du Jura

Keystone-SDA

L'an dernier, la Promotion économique du canton du Jura a soutenu 45 entreprises dans leur création, implantation ou développement. Ces projets devraient permettre la création de 199 emplois à moyen terme avec des investissements prévus de 48,1 millions de francs.

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(Keystone-ATS) «L’économie jurassienne reste solide malgré un contexte international incertain», constate le ministre de l’économie et de la santé Stéphane Theurillat, cité dans le rapport annuel 2025 de la Promotion économique. La microtechnique et l’horlogerie en restent des piliers majeurs.

A titre de comparaison, la Promotion économique avait soutenu en 2024 38 entreprises. Ces projets devaient permettre la création de 145 emplois avec des investissements estimés de 53,6 millions de francs.

La Promotion économique observe aussi une évolution vers d’autres domaines comme les technologies médicales, les technologies industrielles ou les activités liées à l’innovation. Cette diversification permet de renforcer la base économique du canton et de créer de nouvelles opportunités.

Liens avec les hautes écoles

L’année dernière a été marquée par une consolidation accrue des structures d’innovation, a souligné vendredi le canton du Jura. Son écosystème de l’innovation s’est renforcé avec la présence d’un représentant du domaine des EPF venu compléter les compétences scientifiques et technologiques déjà présentes dans la région.

L’antenne jurassienne du parc suisse de l’innovation, animée par Basel Area, accueille 34 entités employant 63 collaborateurs. Les actions de prospection menées à l’étranger avec cette entité qui regroupe outre le canton du Jura, ceux de Bâle-Campagne, et de Bâle-Ville ont permis de faire émerger des projets d’implantation.

Non seulement Bâle-Ville mais aussi les cantons de Bâle-Campagne et du Jura cherchent à attirer davantage d’entreprises étrangères dans le domaine des sciences de la vie. Ce secteur industriel reste le principal moteur de croissance de cette région du nord-ouest de la Suisse.