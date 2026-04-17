Birkenstock ouvre son premier magasin en Suisse

Keystone-SDA

Le spécialiste allemand des chaussures Birkenstock a ouvert à Zurich son premier magasin en Suisse, son 30e point de vente en Europe.

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(Keystone-ATS) Situé dans la vieille ville, la boutique de 70 m2 propose «une sélection des modèles emblématiques» de la marque, dont les sandales, sabots et chaussures fermées, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Le groupe Birkenstock, basé à Linz am Rhein, compte 6200 employés. Hormis l’Europe, il est présent sur plusieurs continents, notamment aux Etats-Unis, au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Chine. En 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros (1,9 milliard de francs), en hausse de 16%.