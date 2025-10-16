BKW met en service la centrale hydroélectrique de Sousbach (BE)

Keystone-SDA

L'énergéticien bernois BKW et la coopérative EWL ont officiellement mis en service jeudi la centrale hydroélectrique de Sousbach, dans la vallée de Lauterbrunnen. Depuis août déjà, elle fournit de l'électricité renouvelable à 6700 ménages.

(Keystone-ATS) L’ouvrage met en valeur l’un des derniers potentiels hydroélectriques inexploités du canton de Berne, a indiqué BKW. L’investissement d’environ 69 millions de francs a été réalisé en partenariat avec la coopérative locale EWL, qui détient 10% de la société Kraftwerk Sousbach AG.

Le Grand Conseil bernois a accordé en 2018 la concession pour 80 ans. La construction a commencé en 2020 et les travaux d’achèvement devraient durer jusqu’à la fin de l’année.

Selon BKW, l’installation a été conçue de manière à s’intégrer harmonieusement dans le paysage. En guise de mesures de substitution et de revalorisation écologiques, une section de 280 mètres de la Lütschine blanche a été revalorisée avec de nouvelles frayères pour les truites.

Les coûts d’investissement initialement prévus s’élevaient à environ 50 millions de francs. Le projet a été renchéri par l’instabilité de la roche, qui a entraîné des travaux souterrains complexes.

Pour BKW, cet ouvrage constitue une contribution importante à la sécurité de l’approvisionnement en hiver. Avec des projets tels que Sousbach, Turbach et l’extension au Grimsel, l’énergéticien entend continuer à renforcer sa production hydroélectrique. Une cérémonie d’inauguration publique est prévue au début de l’été 2026.