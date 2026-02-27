Blatten: premier bilan positif pour le nouvel hôtel de Lauchernalp

Keystone-SDA

A la suite de l'éboulement du 29 mai 2025 à Blatten, un nouvel hôtel avait ouvert à Lauchernalp pour les Fêtes de fin d'année. Après deux mois d'exploitation, les propriétaires ont le sourire.

3 minutes

(Keystone-ATS) «L’hiver marche très bien», se réjouit Lukas Kalbermatten, l’un des copropriétaires, interrogé par Keystone-ATS. «Jusqu’en avril, nous devrions arriver à 78-80% de taux d’occupation et ainsi atteindre notre objectif d’avant-saison. De plus, nous avons déjà beaucoup de réservations pour l’hiver prochain.»

L’établissement trois étoiles se situe à proximité de la station supérieure du téléphérique de Lauchernalp, à 1970 mètres d’altitude. Il comprend 19 chambres pour un total de 64 lits. Inauguré le 19 décembre, il avait accueilli ses premiers clients le jour de Noël.

La catastrophe de Blatten avait réduit, en quelques secondes, la capacité hôtelière du Lötschental de 80%. Les propriétaires de deux des trois établissements impactés avaient alors choisi de rebondir et de construire un nouvel établissement, en à peine sept mois.

Inconnue estivale

«Plusieurs clients sont notamment revenus chez nous par solidarité, et afin de découvrir les lieux. Majoritairement, ils ont réservé pour une durée plus courte qu’à l’accoutumée», relève Lukas Kalbermatten. Selon lui, la durée des réservations pour l’hiver 2026-2027 semble toutefois déjà s’allonger.

Concernant l’été à venir, l’hôtelier parle «d’une demande individuelle encore faible», pas compensée par des séminaires ou la réservation de groupes, les deux structures d’accueil de la région pour ces touristes ayant disparu dans l’éboulement du Petit Nesthorn.

«Je reste persuadé qu’un bon mailing à nos clients va les faire revenir», estime Lukas Kalbermatten, ancien propriétaire de l’hôtel Edelweiss à Blatten. «Pour cet été, nous tablons sur une occupation de la moitié de nos chambres. Les allers et retours en télécabine sont notamment inclus dans la taxe de séjour.»

Baptisé Momentum, le bâtiment a bénéficié d’un soutien financier du canton du Valais à hauteur d’un million de francs et de l’Aide suisse à la montagne pour 500’000 francs. Complété par les anciens hôteliers, les remontées mécaniques et divers petits donateurs, l’investissement total a atteint 4,7 millions de francs.

Hiver dans la moyenne

«Au niveau du ski, tirer un bilan de cet hiver 2025-2026 est encore prématuré», analyse quant à lui Mathias Fleischmann, le directeur de l’office du tourisme et des remontées mécaniques du Lötschental, contacté par Keystone-ATS. «La saison dernière, nous avions pour la première fois dépassé les 200’000 passages (ndlr: 207’000), les conditions ayant été idéales toute la saison.»

Il ajoute que pour l’hiver en cours «un nombre comparable à la moyenne des cinq hivers précédents» (entre 180’000 et 200’000 passages) devrait être atteint.

En raison du danger d’avalanche et du vent, le domaine skiable du Lötschental a été partiellement (le 12 février) ou totalement fermé (les 16 et 17 février), et ce en pleine période de haute saison. Une situation qui risque d’avoir un impact sur le bilan financier de l’hiver.

Cette année, la saison de ski s’achèvera le 12 avril dans la vallée haut-valaisanne, soit neuf jours plutôt qu’en 2025, date de Pâques oblige.