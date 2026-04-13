Blocus des ports iraniens: Pékin veut une navigation sans entraves

Keystone-SDA

La Chine a réclamé lundi le rétablissement d'une navigation "sans entraves" dans le détroit d'Ormuz quelques heures avant le blocage annoncé des ports iraniens par l'armée américaine. Pékin a appelé Washington et Téhéran à maintenir le cessez-le-feu.

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(Keystone-ATS) La Chine a aussi qualifié de «calomnies sans fondement» les informations selon lesquelles elle aurait livré ou s’apprêterait à livrer des équipements militaires à l’Iran.

«Le détroit d’Ormuz est une voie commerciale internationale importante pour les biens et l’énergie, et il est dans l’intérêt commun de la communauté internationale d’y maintenir la sécurité, la stabilité et un trafic sans entraves», a dit lors d’un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

Il a répété que la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël était la «cause première» de la quasi-paralysie du détroit d’Ormuz.

«La solution au problème réside dans un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités. Toutes les parties doivent garder leur calme et faire preuve de retenue», a-t-il dit.

Un rôle important a été attribué à la diplomatie chinoise dans le cessez-le-feu actuel entre l’Iran et les Etats-Unis, malgré la grande discrétion observée par Pékin.

La Chine est un partenaire majeur de l’Iran, qui lui destinait plus de 80% de ses exportations de pétrole avant la guerre, selon la société d’analyse Kpler.

Plus de la moitié des importations chinoises de brut transporté par voie maritime provenait du Moyen-Orient et transitait majoritairement par le détroit d’Ormuz, selon Kpler.

Lavrov en Chine

«La Chine est disposée à continuer de jouer un rôle positif et constructif», a déclaré Guo Jiakun.

Il a annoncé que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov était attendu en visite en Chine mardi et mercredi.

Pékin appelle Téhéran et Washington à poursuivre sur la voie diplomatique, malgré l’échec de leurs tractations au Pakistan.

Ces pourparlers «constituent un pas vers une désescalade de la situation», a dit Guo Jiakun.

«La Chine espère que les parties concernées respecteront l’accord de cessez-le-feu temporaire, continueront à régler les différends par des moyens politiques et diplomatiques, éviteront de reprendre les hostilités et créeront les conditions d’un retour rapide à la paix», a-t-il déclaré.

Il a qualifié de «calomnies sans fondement et (d’)accusations malveillantes» des informations de presse sur des livraisons d’équipements militaires chinoises à l’Iran.

Les services de renseignement américains ont obtenu des informations selon lesquelles la Chine pourrait avoir récemment expédié des missiles portables à l’Iran, a écrit le New York Times, citant des responsables américains qui ont toutefois précisé ne pas en avoir la certitude.

La chaîne CNN a quant à elle rapporté que, selon le renseignement américain, la Chine s’apprête à livrer dans les prochaines semaines à l’Iran des systèmes de missiles antiaériens portables, en les acheminant via des pays tiers pour en dissimuler l’origine.

«La Chine a toujours adopté une attitude prudente et responsable sur l’exportation de matériel militaire, et appliqué des contrôles stricts conformément à sa législation et à sa réglementation en matière d’exportation, ainsi qu’à ses obligations internationales», a dit le porte-parole.