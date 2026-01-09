Bombardements russes massifs en Ukraine: au moins quatre morts

Keystone-SDA

La Russie a mené des bombardements d'ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont fait état d'au moins quatre morts à Kiev et d'une frappe de missile à vitesse hypersonique dans l'ouest du pays.

(Keystone-ATS) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait prévenu jeudi soir du risque d’une «attaque massive russe» imminente après que la Russie a rejeté un plan européen du déploiement d’une force multinationale en Ukraine après une éventuelle fin de la guerre.

A Kiev, le maire Vitali Klitschko, a fait état sur le réseau social Telegram de plusieurs immeubles résidentiels frappés par des drones, quatre morts et 10 blessés à la clé. Parmi les morts figure un secouriste déployé sur l’un des sites touchés, tué par une nouvelle frappe de drone, a-t-il précisé, évoquant aussi des infrastructures endommagées et des coupures de courant.

Le chef de l’administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a précisé que «l’ennemi attaque massivement Kiev avec des drones explosifs». A l’échelle nationale, l’armée de l’air a lancé une «alerte aux missiles à travers toute l’Ukraine», évoquant des missiles balistiques provenant de la base de Kaspoutine Iar, à quelque 400 kilomètres à l’est de la frontière.

Missile lancé à 13’000 km/h

A l’ouest, la ville de Lviv a fait l’objet dans la nuit d’une «frappe de missile», a indiqué le chef de l’administration de Lviv, Maksym Kozytsky, sans faire état de victime. Selon le maire de la ville, Andriï Sadovyï, «une infrastructure critique» non précisée a été touchée.

Le commandement occidental de l’armée de l’air a évoqué de son côté une frappe sur Lviv intervenue à 23h47 avec un missile balistique se déplaçant à une vitesse hypersonique de 13’000 km/h. Il a cependant précisé que «le type de missile avec lequel les agresseurs russes ont attaqué la ville sera confirmé après étude de ses éléments».

Près de quatre après le lancement de l’offensive à grande échelle du Kremlin, Moscou continue de bombarder l’Ukraine, en ciblant notamment les infrastructures énergétiques du pays: plus d’un million d’habitants du centre de l’Ukraine ont été privés jeudi d’eau et de chauffage, par des températures glaciales, après des frappes nocturnes de drones.

Dans la journée de jeudi, une attaque russe a par ailleurs tué une femme de 77 ans et fait 24 blessés dont six enfants dans la seule ville de Kryvyï Rig (centre).

Ces nouvelles frappes interviennent alors que les discussions diplomatiques impulsées par le président américain Donald Trump ces derniers mois sur ce conflit semblent bloquées. Moscou a rejeté jeudi un plan européen de déploiement d’une force multinationale destinée à garantir la sécurité de l’Ukraine après une éventuelle fin de la guerre.