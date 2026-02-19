Caisse CCNAC à Neuchâtel: nouvelle vision stratégique nécessaire

Keystone-SDA

La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (CCNAC) a besoin d’un cap plus clair. C’est l’une des conclusions du mandat d’analyse lancé l’été dernier par le Conseil d’État neuchâtelois, que RTN a pu se procurer.

2 minutes

(Keystone-ATS) «La priorité est la définition d’une nouvelle vision stratégique commune, partagée et portée par toute la gouvernance de la caisse», a déclaré jeudi à la radio neuchâteloise Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de la cohésion sociale et de l’économie. Selon elle, cela implique peut-être de réorganiser l’organigramme pour redonner «à la gouvernance sa force et sa capacité d’agir collectivement».

Pour la conseillère d’État, ce changement «doit en grande partie être porté par le trio qui compose la direction. Son rôle sera aussi de définir les processus et de les documenter pour pouvoir encore améliorer l’accueil et la formation des personnes qui arrivent», a-t-elle ajouté. Selon RTN, entre le début de l’année 2024 et l’été 2025, la CCNAC a enregistré 13 départs.

Le mandat d’analyse a été lancé l’été dernier par le Conseil d’Etat, à la suite de dysfonctionnements soulevés par plusieurs collaborateurs. Vingt-trois entretiens ont été menés. Un sondage a aussi été lancé, auquel 75% des quelque 40 collaborateurs ont participé.

Selon Florence Nater, le mandat d’analyse a montré que «les responsabilités sont partagées et ne sont pas imputables à une seule personne». La conseillère d’État évoque plutôt une différence de visions managériales entre anciens et nouveaux venus.

Une mesure a d’ores et déjà été mise en place. Une personne de confiance externe a été désignée, vers laquelle les collaborateurs peuvent se tourner.

Bug informatique

Ces problématiques internes s’ajoutent à un contexte externe particulièrement compliqué. La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage, comme les autres caisses du pays, est passée à un nouveau système informatique.

Les problèmes informatiques, liés à la migration des données du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sur Sipac 2.0, qui ont causé des «dysfonctionnements importants», ne sont pas encore complètement résolus, a déclaré mardi Florence Nater devant le Grand Conseil. La conseillère d’Etat a expliqué que des avances pour 50’000 francs ont été faites à certains assurés sans ressources pour leur permettre de payer leur facture, en attendant le versement des indemnités.