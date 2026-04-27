Canton de Berne sur TikTok pour les places d’apprentissage

Keystone-SDA

Pour la deuxième année consécutive, la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne lance sur TikTok une campagne pour attirer l’attention sur les offres de places d’apprentissage. Cette initiative cherche à s'adresser aussi directement que possible aux jeunes afin d’éveiller leur intérêt.

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(Keystone-ATS) Dans le canton de Berne, il restait à la fin du mois de mars encore 3000 places d’apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2026/2027, soit autant que l’année précédente. Cette initiative est déployée en complément de mesures et d’offres déjà proposées, indique lundi le canton de Berne.

La démarche est concertée avec les associations économiques PME bernoises et Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne. Le contrat d’apprentissage pour l’année de formation 2026/2027 peut encore être conclu jusqu’à fin août 2026.