Canton de Fribourg: un plan d’actions pour la filière du lait

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg a lancé un plan d'actions visant à améliorer les conditions-cadre pour une production laitière durable sur son territoire. Il vise à soutenir la filière à travers différentes mesures, afin de permettre une production durable sur les plans économique, environnemental et social.

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(Keystone-ATS) Face aux défis actuels et futurs de la filière, une enquête sur l’avenir de la production laitière a été menée en 2023, conjointement par le centre de compétences de Grangeneuve et la Haute école spécialisée de Berne (HAFL).

Cette démarche, qui visait à mieux comprendre les attentes ainsi que les besoins des producteurs et des acteurs du canton, a permis d’identifier les priorités et a servi de base pour élaborer le plan d’actions, indique lundi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Quatre thèmes principaux en sont ressortis et se retrouvent au centre du plan d’actions: les investissements et infrastructures, les ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique, les successions et reprises de fermes et, enfin, la qualité de vie des producteurs.

Transparence

Le plan vise également à renforcer les échanges et la transparence au sein de la branche, afin de favoriser une meilleure coordination entre les acteurs. Enfin, il doit permettre d’accroître l’attractivité des métiers de la production laitière et de la technologie du lait, en valorisant une image positive et moderne de la filière.

Plusieurs mesures et prestations prévues dans le plan d’actions existent déjà dans le canton et seront renforcées, tandis que d’autres seront mises en place. Le centre de compétences de Grangeneuve développera également de nouvelles offres pour permettre, entre autres, de consolider la filière et de valoriser le métier de producteur de lait.

Le plan pourrait évoluer à l’avenir, afin d’intégrer provisoirement de nouvelles actions en faveur des attentes de la branche et des moyens disponibles.