Casanova, un libertin chez Calvin, nouvelle exposition du MAH

Keystone-SDA

Le Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) rend hommage à Giacomo Casanova (1725-1798) à l’occasion du tricentenaire de sa naissance. Dès samedi et jusqu'au 1er février 2026, l'exposition "Un libertin chez Calvin" éclaire ses liens avec Genève.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’exposition temporaire «Casanova à Genève. Un libertin chez Calvin» est l’occasion de faire revivre ce brillant chevalier d’industrie à la réputation sulfureuse. «Une manière également pour le musée de valoriser une partie de son patrimoine du 18e siècle», a déclaré Corinne Borel, commissaire de l’exposition, jeudi devant la presse.

La réputation de séducteur aux multiples conquêtes n’est que la facette la plus connue de Casanova. Tour à tour abbé, violoniste, joueur, occultiste, franc-maçon, entrepreneur, diplomate ou espion, mais également homme de lettres prolifique, le Vénitien a parcouru l’Europe entière, fréquentant aussi bien les salons des élites que les lieux malfamés.

Témoignage de première main

Le scénario de l’exposition s’appuie directement sur les mémoires qu’il rédige au soir de son existence alors qu’il s’ennuie au château de Dux en Bohème où il occupe un poste de bibliothécaire. «L’histoire de ma vie» qui doit sa célébrité au récit de ses intrigues galantes, constitue également un témoignage de première main sur la société et les moeurs – plutôt permissives – de l’Epoque des lumières.

Tout en évoquant certains aspects attendus du personnage, l’exposition met plus spécifiquement l’accent sur ses rapports avec Genève, où il a séjourné à plusieurs reprises entre 1750 et 1762. Elle sert de cadre à quelques épisodes marquants de sa vie, notamment sa séparation avec la mystérieuse Henriette, son grand amour. Casanova pratiquait également des duels d’éloquence avec Voltaire qu’il a rencontré à quatre reprises dans sa propriété des Délices.

Dandy, amant et littérateur

Le parcours réunit citations, prêts prestigieux et objets variés retraçant le destin d’un homme libre. A commencer par un «spectaculaire portrait» du Vénitien. Bien que présumée, il s’agit de l’une des effigies les plus fréquemment reproduites de l’homme, condensant plusieurs aspects de sa personnalité, a relevé Mme Borel.

«On y trouve le faste vestimentaire du dandy, son penchant pour la volupté. Mais aussi l’aspect du Casanova littérateur qui s’est essayé à tous les genres, a raconté la commissaire. «Il a même voulu faire un dictionnaire des fromages», a-t-elle souri.

Témoignent de ses voyages – 67’000 km au cours de son existence – une chaise à porteur et des pièces de monnaie de toute l’Europe: des carlins aux sequins en passant par une pistole genevoise. Mais aussi des armes pour se défendre des bandits de grand chemin et des épées, parfois utilisées pour des duels.

Fines redingotes

Plus insolite, un rarissime préservatif en boyau de mouton et à décor historié, réputé avoir appartenu au marquis de Sade. Lors d’orgies avec le syndic genevois et ses amies, Casanova est en effet prié de faire usage de «fines redingotes d’Angleterre» pour leur éviter le «funeste embonpoint» mais aussi les maladies vénériennes, a illustré Mme Borel.

«Contrairement à Don Juan, Casanova était avant tout un sentimental, un homme respectueux de ses partenaires», a souligné la commissaire. Témoins de l’idéal de la galanterie qui domine la culture des élites européennes d’Ancien Régime, les oeuvres et objets présentés dans l’exposition font écho à son art d’aimer.