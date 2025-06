Cassis abordera avec Israël l’aide après avoir vu des humanitaires

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis va thématiser mercredi auprès d'Israël les préoccupations des humanitaires sur la bande de Gaza. Mardi soir à Jérusalem, il a entamé une visite éclair en rencontrant les représentants de trois entités actives dans le territoire.

(Keystone-ATS) « Nous sommes confrontés à une guerre de l’information », a affirmé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au début de cette discussion. « Il est important pour nous d’avoir une information de première main », a-t-il dit. Autour de la table, la coordinatrice humanitaire provisoire de l’ONU pour les territoires palestiniens, mais aussi des responsables du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Bureau de l’ONU pour les affaires humanitaires (OCHA).

Une heure et demie plus tard, davantage que prévu, le dialogue très ouvert semble avoir été utile. « C’était une bonne discussion », a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du DFAE Nicolas Bideau.

« Nous avons été sensibilisés en détails sur les défis de l’approvisionnement de l’aide humanitaire à la population de Gaza par des personnes qui travaillent sur le terrain », dit-il. Celles-ci « sont confrontées tous les jours à l’administration israélienne ». La prochaine étape sera désormais de confronter ces indications mercredi matin au ministre israélien des affaires étrangères Gideon Saar.

Réunion « utile »

Du côté des humanitaires également, la réunion est considérée comme utile. Elle a permis d’expliquer pourquoi la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF) n’honore pas les principes humanitaires et pourquoi il faut que l’opinion publique suisse le sache. Et pourquoi les rares camions internationaux arrivés au passage de Kerem Shalom ne peuvent être distribués, parce que les conditions de sécurité ne sont plus réunies étant donné la situation actuelle.

M. Cassis fait face à des critiques grandissantes de tous bords sur son attitude, considérée comme trop tiède, face au blocage de l’aide internationale par l’Etat hébreu. Il avait aussi récemment ciblé un « procès d’intention » a priori contre la GHF. Des dizaines de personnes ont été tuées lors des premières distributions menées par cette entité établie aux Etats-Unis et qui avait enregistré une filiale non opérationnelle à Genève.

Les tirs ont été attribués à l’armée israélienne. Le conseiller fédéral avait estimé qu' »on ne saura jamais » qui est responsable. Dimanche, le CICR avait précisé avoir reçu une majorité de blessés atteints par des tirs. Comme Médecins Sans Frontières (MSF), il avait affirmé récemment avoir pris en charge des personnes ensuite décédées de leurs blessures suite aux distributions.