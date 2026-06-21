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Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock (NW)

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré dimanche matin son homologue iranien Abbas Araghchi au Bürgenstock (NW). Le début du sommet en lui-même est prévu dans l'après-midi, selon Téhéran.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux ministres ont discuté pendant environ 45 minutes, avant le début officiel du «sommet du lac des Quatre-Cantons» entre les Etats-Unis et l’Iran. La délégation iranienne, arrivée samedi soir en Suisse, est emmenée par le nouvel homme fort du régime, le président du Parlement Mohammad Ghalibaf.

Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei, cité par l’agence officielle IRNA, la rencontre ne devrait durer qu’un seul jour. Après des bilatérales entre l’Iran et chacun des deux médiateurs, le Qatar et le Pakistan, le format quadrilatéral Etats-Unis/Iran/Qatar/Pakistan doit démarrer dans l’après-midi, a-t-il ajouté.

La Suisse représente elle les intérêts américains en Iran. Et elle sécurise la rencontre nidwaldienne, notamment avec jusqu’à 2000 militaires et policiers.

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