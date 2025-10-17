Championnats du Monde de la raclette: plus de 150 fromages en lice

Keystone-SDA

Les Championnats du Monde de la raclette reviennent à Morgins (VS) pour une 2e édition du 24 au 26 octobre. Plus de 150 fromages issus de 13 pays seront en lice lors de la compétition. Les amateurs de fromage sont eux aussi conviés au "village de la raclette".

(Keystone-ATS) Public et producteurs sont ainsi invités à célébrer «l’amour de la raclette» à travers trois jours de concours, dégustations et rencontres. «Fort du succès de sa première édition, l’événement s’annonce plus international que jamais», se réjouissent les organisateurs.

Les fromages en lice seront d’abord départagés par un jury mixte, composé de professionnels de la gastronomie et de consommateurs préalablement sélectionnés parmi le grand public à travers un tirage au sort. Un «super jury international» formé d’experts du milieu élira ensuite les meilleures meules.

Producteurs «d’ici et d’ailleurs»

Les catégories de fromage à raclette en compétition sont au nombre de cinq: au lait cru de vache d’alpage, au lait cru de vache, au lait de vache thermisé/pasteurisé, au lait de chèvre et au lait de brebis. Un «coup de coeur des enfants» sera aussi décerné dans la catégorie des fromages d’alpage.

Si la Suisse est très bien représentée dans la compétition, des pays tels que l’Australie, la Belgique, le Canada, la France, l’Italie, a la République Tchèque ou encore les Etats-Unis ont aussi fourni des meules.

La première édition de l’événement s’était tenue en 2023 à Morgins. Des produits de Champéry (VS), de Vouvry (VS) mais aussi d’Obwald avaient été sacrés meilleurs fromages à raclette parmi les 87 fournis par sept pays.