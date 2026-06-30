Changement au sein de la direction de Labor Team

Keystone-SDA

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Alain Cahen quitte ses fonctions de directeur général de Labor Team avec effet immédiat et se retire de la direction générale. La direction de l'entreprise sera assurée à titre intérimaire par le directeur des opérations (COO) Thomas Brinkmann.

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(Keystone-ATS) Alain Cahen et Labor Team ont convenu d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, indique un communiqué paru mardi. M. Cahen avait pris ses fonctions en mai 2021.

Suite à l’acquisition du laboratoire d’analyses médicales Labor Team par Galenica, le conseil d’administration estime que la prochaine phase de développement et d’intégration de l’entreprise au sein du distributeur de médicaments est désormais amorcée.

Alain Cahen quitte ce mardi Labor Team. Dans l’intervalle, Thomas Brinkmann, directeur des opérations (COO) et jusqu’ici directeur général adjoint, assumera la responsabilité opérationnelle de l’ensemble des activités du laboratoire. Le conseil d’administration a d’ores et déjà lancé le processus de recrutement d’un successeur.