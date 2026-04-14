Chine: les exportations déçoivent, les importations s’envolent

Keystone-SDA

Les exportations de la Chine ont augmenté à un rythme nettement moins élevé qu'attendu en mars, selon des chiffres officiels publiés mardi, l'économie mondiale subissant le contrecoup de la guerre au Moyen-Orient, tandis que les importations ont elles, progressé.

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(Keystone-ATS) Le géant asiatique a enregistré l’an dernier un excédent commercial record de 1200 milliard de dollars, alors que le marché intérieur a perdu du dynamisme.

Puis, sur les deux premiers mois cumulés de 2026, les exportations avaient progressé de plus de 20% sur un an et semblaient pouvoir poursuivre sur leur lancée.

Mais elles n’ont augmenté que de 2,5% en mars sur un an, ont indiqué mardi les Douanes chinoises.

Ce ralentissement est bien plus marqué qu’attendu par un groupe d’économistes interrogés par l’agence Bloomberg. Leur prévision médiane était de 8,6%.

Les exportations de la Chine vers les Etats-Unis ont également plongé sur un an le mois dernier, sous l’effet notamment des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Le montant des marchandises exportées vers le territoire américain s’est élevé à 29,4 milliards de dollars, soit 26,5% de moins par rapport à mars 2025, d’après les chiffres des Douanes chinoises.

Signe plus positif pour l’économie chinoise: les importations ont, elles, bondi de 27,8% le mois dernier sur un an.

Il s’agit d’un rythme bien plus rapide que la prévision des analystes interrogés par Bloomberg (14%).

Ces chiffres du commerce extérieur chinois sont publiés à un moment où le commerce international est chahuté, les prix de l’énergie flambant en raison de la guerre entre les Etats-Unis et l’Iran.

La diversification énergétique menée par la Chine la prémunit contre les chocs immédiats, mais un ralentissement de l’économie mondiale finirait inévitablement par rogner la demande pour ses exportations, estiment des experts.