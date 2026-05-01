Christophe Darbellay succède à Mathias Reynard à la présidence

Keystone-SDA

Christophe Darbellay succède à Mathias Reynard à la présidence du gouvernement valaisan. Le Conseil d'Etat a désigné vendredi sa présidence pour la période allant du 1er mai 2026 au 30 avril 2027. Le ministre Franz Ruppen accède, lui, à la vice-présidence, selon un communiqué.

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(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat du Canton du Valais renouvelle sa présidence chaque année, le 1er mai. Le centriste Christophe Darbellay est chef du Département de l’économie et de la formation, alors que l’UDC Franz Ruppen est, lui, responsable du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement.

«L’année présidentielle 2026-2027 de Christophe Darbellay sera placée sous le signe de la résilience. Elle s’articulera autour du thème ‘A la rencontre du Valais'», indique le gouvernement dans son communiqué.

«Le président souhaite mettre en valeur et consolider la proximité du gouvernement avec la population valaisanne, en particulier à l’occasion du voyage du Conseil d’Etat prévu au mois d’août, mais aussi avec les Valaisannes et Valaisans qui travaillent ou qui se forment en dehors des frontières cantonales», est-il souligné.

Cette année présidentielle mettra également en évidence plusieurs domaines importants pour le canton: l’innovation, la tradition, le tourisme, le sport, l’artisanat ou encore la montagne. M. Darbellay entend aussi renforcer la place du Valais au sein de l’Etat fédéral.