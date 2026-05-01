Cinq communes vaudoises manquent encore de municipaux

Keystone-SDA

Alors que 39 communes vaudoises affichaient moins de candidats à la municipalité que de fauteuils à remplir lors des élections du 8 mars, seuls cinq exécutifs cherchent encore la perle rare. Une élection complémentaire aura lieu le 14 juin dans quatre d'entre elles.

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(Keystone-ATS) Les communes de Dizy, Fey, Givrins et Oulens-sous-Echallens ont chacune enregistré une démission parmi les conseillers municipaux élus en mars dernier, indiquent des données fournies par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). La commune de Villars-Epeney a pour sa part vu deux municipaux fraîchement élus rendre leur tablier.

«Si des élections complémentaires devront avoir lieu dans ces communes, toutes les municipalités concernées seront en état de fonctionner au 1er juillet prochain, si les choses en restent là», a déclaré le chef de la DGAIC, Jean-Luc Schwaar, à Keystone-ATS.

Givrins et Oulens-sur-Echallens ne faisaient pas partie des communes en déficit de prétendants. Il en ressort donc que, malgré le manque d’intéressés à un poste de municipal, 36 communes sur 39 se sont retrouvées avec un exécutif au complet au terme du processus électoral. Même la commune de Syens, qui avec Villars-Epeney ne comptait aucun candidat déclaré, tenait l’entier de sa municipalité au premier tour déjà.

De quoi réjouir les instances en charge du processus électoral. «A ce jour, on peut donc indiquer que toutes les communes disposent d’autorités élues disposant du quorum pour fonctionner, et qu’aucune intervention du Conseil d’Etat ne sera nécessaire à ce stade», a poursuivi Jean-Luc Schwaar. «De notre point de vue, les élections communales se sont donc bien déroulées», s’est-il félicité.