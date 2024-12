Aujourd’hui en Suisse

Dans une interview accordée au Temps, le président du Touring Club Suisse (TCS) Peter Goetschi évoque l’avenir des autoroutes suisses après le rejet récent des projets d’élargissement.

Il y a deux semaines, l’électorat suisse a dit non aux projets d’élargissement de plusieurs tronçons autoroutiers. Peter Goetschi estime qu’il existe des possibilités d’amélioration, notamment en Suisse romande. Les embouteillages sont une réalité quotidienne et ne cessent d’augmenter, dit-il. Pour Peter Goetschi, les infrastructures routières et ferroviaires doivent rester fonctionnelles et fiables.

«Les villes ne sont pas des îles, souligne-t-il. Une ville vit aussi des gens qui y viennent pour manger, pour faire leurs courses, pour étudier, pour la culture… Et c’est le transport routier qui remplit les supermarchés et magasins. On ne peut pas dire que, chez nous, on ne vient qu’à vélo, en train ou en bus. Quelqu’un qui vit à la campagne (…) doit pouvoir venir à Lausanne ou Genève en bénéficiant d’infrastructures adaptées», ajoute-t-il.

Peter Goetschi estime que le rejet de l’extension des autoroutes n’était pas un vote anti-route ou anti-voiture, mais qu’il s’agissait d’un rejet ciblé de projets spécifiques. Il admet cependant que le message de la campagne était «trop rationnel et pas assez émotionnel».

Bien que les préoccupations environnementales restent l’argument principal de l’opposition à l’élargissement des autoroutes, Peter Goetschi souligne que le canton du Valais a refusé le même jour les projets autoroutiers et la loi sur le climat.