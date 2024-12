Heute in der Schweiz

In einem Brief, der am Dienstag an das Staatssekretariat für Migration (SEM) geschickt wurde, argumentiert der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr, dass die Stadt Zürich die Asyllast ausreichend getragen habe und keine weiteren Asylsuchenden aus ukrainischen Gebieten, die nicht von Russland besetzt sind oder in der Nähe der Frontlinien des Krieges liegen, mehr aufnehmen werde.

«Würde Zürich diese Arbeit für den Bund und die anderen Kantone nicht erledigen, würde das Schweizer Asylsystem von heute auf morgen stillstehen«, heisst es im Schreiben weiter.

Im vergangenen Jahr hat die Zürcher Kantonspolizei 3400 Rückführungen veranlasst, dieses Jahr dürften es noch mehr sein, wie die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) schreibt. Pro Ausschaffungsflug müssen jeweils 30 bis 40 Kantonspolizisten aufgeboten werden.

Das Asylrecht in der Schweiz schreibt vor, dass die Verfahren innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden müssen. Aktuell seien allerdings neben den 17’000 offenen Asylverfahren auch 5000 Status-S-Gesuche hängig, sagt Fehr.

Justizminister Beat Jans hatte in diesem Jahr Mühe, die Ziele zu erreichen, was zum Teil auf die rekordhohe Zahl an Gesuchen zurückzuführen ist. Dennoch wurden Verbesserungen erzielt: 60 neue Stellen tragen dazu bei, dass Fälle schneller entschieden und mehr Ausschaffungen durchgeführt werden als in den Vorjahren.

Bei einem kürzlichen Besuch in einem Bundesasylzentrum sagte Jans: «Wir setzen die Prioritäten richtig, aber die Verfahren müssen weiter beschleunigt werden.»