Oggi in Svizzera

Oggi nella Svizzera tedesca è il Samichlaustag (giorno di San Nicola), quando bambini, bambine e adulti ricevono la visita del Babbo Natale elvetico e dei suoi aiutanti, che portano mandarini, noci e cioccolato. Ma in alcune città potrebbe non succedere.

Questo perché la domanda di Samichlaus supera di gran lunga l’offerta nelle città. A Winterthur, le prenotazioni per le visite del 6 dicembre sono state chiuse in 15 minuti. La Società San Nicola di Zurigo è al completo, con 600 visite al giorno. La carenza è in parte dovuta alla mancanza di reclute. Durante la pandemia non sono stati formati nuovi Samichlaus. “La formazione è fondamentale perché alcune pratiche di 10 o 20 anni fa non sono più accettabili”, ha dichiarato Philipp Rellstab della Società San Nicola di Zurigo.

Tuttavia, le aree rurali non hanno problemi di questo tipo. A Mels, nel canton San Gallo, per esempio, ci sono molti Samichlaus. “Ho letto di una carenza a Zurigo. Noi non abbiamo questo problema”, ha dichiarato Erich Riget, fondatore di Melser Chläuse e membro del consiglio di amministrazione di IG Samichlaus Svizzera.

Speriamo che tutti i bambini e tutte le bambine, così come le persone adulti, ricevano la visita di San Nicola e che nessuno riceva carbone.