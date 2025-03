Aujourd’hui en Suisse

La Suisse dans votre poche: dès aujourd’hui, la nouvelle version de l’application SWIplus vous offre un accès privilégié aux actualités et aux débats qui vous intéressent . Avec un design retravaillé, une nouvelle navigation et un contenu encore plus ciblé, SWIplus est une plateforme plus importante que jamais à une époque où les préoccupations de la Cinquième Suisse sont trop souvent reléguées au second plan.

De plus en plus de Suisses passent une partie de leur vie à l’étranger. Selon l’Office fédéral de la statistique, 813’400 Suisses vivent aujourd’hui hors des frontières nationales, ce qui représente 11% de la population helvétique.

Pour beaucoup de ces Suisses qui vivent à l’étranger, il est important de maintenir un lien fort avec leur pays d’origine et beaucoup y retournent un jour. La nouvelle version de l’application SWIplus de SWI swissinfo.ch, disponible dès aujourd’hui, renforce ce lien avec la Suisse et permet de suivre facilement les principales actualités de Suisse.

La version améliorée de SWIplus propose des résumés quotidiens et hebdomadaires des principales informations suisses, explique les enjeux politiques et décrypte les débats actuels en mettant l’accent sur la Cinquième Suisse. L’application propose des articles utiles sur l’émigration et la vie à l’étranger, l’accès aux meilleurs contenus des chaînes de la radiotélévision publique suisse, ainsi que de nouvelles fonctions personnalisables comme le choix des cantons préférés, la sauvegarde des articles et une navigation optimisée. En bref: avec l’application SWIplus, vous pouvez vivre la Suisse de près, même si vous êtes à des milliers de kilomètres du Cervin.

Comme l’écrit Samuel Jaberg, responsable de la rédaction SwissAbroad, la Cinquième Suisse est confrontée à un désintérêt croissant du monde politique. Ses préoccupations ont été reléguées au second plan par la situation géopolitique. «Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur un média qui couvre l’actualité des Suisses de l’étranger et rend leurs préoccupations visibles — au sein de la communauté ou auprès des Suisses de l’intérieur qui s’y intéressent.»