Aujourd’hui en Suisse

En ce début de session parlementaire d’automne, le Conseil national examine la limitation des salaires des patrons des grandes banques. Le Conseil des États se penche de son côté sur le renforcement de la formation professionnelle supérieure.

Le Conseil national se penche sur une motion qui demande de limiter les salaires des patrons de banques à une fourchette comprise entre trois et cinq millions de francs par an. La commission compétente du National recommande assez largement de soutenir la motion, mais de limiter son application aux banques d’importance systémique et de ne pas prévoir de plafond de rémunération fixe.

Le Conseil des États traite de dossiers touchant à l’économie, à la formation et à la recherche. Il doit notamment se prononcer sur un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l’attrait des écoles supérieures, grâce à de nouveaux noms de diplômes, comme «Professional Bachelor» et «Professional Master».

Durant la session, les chambres traiteront également plusieurs sujets en lien avec les Suisses à l’étranger, à commencer par le financement de la 13e rente AVS. Une convention de sécurité sociale en la Suisse et l’Argentine, pays dans lequel résident plus de 15’000 Helvètes, doit également être approuvée par le Conseil des États.