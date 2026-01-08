La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système?

Modéré par:

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Les Suisses votent le 8 mars sur l’imposition individuelle des couples mariés. Nous aimerions savoir quel est le système dans le pays où vous vivez? Et ce que vous en pensez?

En Suisse, les couples mariés sont imposés conjointement sur la base d’une seule déclaration fiscale. Ce système pénalise les époux qui disposent de deux revenus similaires et travaillent à un taux d’occupation comparable, selon les partisans d’un changement.

La réforme prévoit que chaque conjoint remplisse sa propre déclaration d’impôt. Les milieux conservateurs estiment qu’elle créera de nouvelles inégalités, notamment pour les familles traditionnelles.

>> Notre article explique la réforme en détail:

Plus

Votre avis nous intéresse: nous aimerions savoir comment les couples sont imposés dans votre pays de résidence? Le système est-il le même qu’en Suisse? Quel est votre avis sur la question?

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!

