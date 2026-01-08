Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système?

Les Suisses votent le 8 mars sur l’imposition individuelle des couples mariés. Nous aimerions savoir quel est le système dans le pays où vous vivez? Et ce que vous en pensez?

En Suisse, les couples mariés sont imposés conjointement sur la base d’une seule déclaration fiscale. Ce système pénalise les époux qui disposent de deux revenus similaires et travaillent à un taux d’occupation comparable, selon les partisans d’un changement.

La réforme prévoit que chaque conjoint remplisse sa propre déclaration d’impôt. Les milieux conservateurs estiment qu’elle créera de nouvelles inégalités, notamment pour les familles traditionnelles.

Votre avis nous intéresse: nous aimerions savoir comment les couples sont imposés dans votre pays de résidence? Le système est-il le même qu’en Suisse? Quel est votre avis sur la question?