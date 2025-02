La semaine en Suisse

La société basée à Zurich a présenté son bilan annuel mercredi. Au total, plus de 773 millions de transactions ont été effectuées avec Twint l’an dernier, «soit plus que jamais auparavant». La croissance de Twint est jusqu’à présent impressionnante. À son lancement, en 2017, elle ne générait «que» 4 millions de transactions.

À l’heure du bilan annuel, on apprend encore que Twint compte quelque 5 millions d’utilisateurs. L’application est par ailleurs de plus en plus présente sur le marché. Désormais, Twint est proposée comme moyen de payement par environ 81% des magasins physiques et 84% des boutiques en ligne en Suisse et plus de 40’000 associations et organisations d’utilité publique l’utilisent. À noter qu’en 2024, 75% des payements ont eu lieu dans un cadre commercial et 25% entre particuliers.

Malgré ce record d’utilisation, tout n’est pas parfait pour Twint qui perd des parts de marché au profit des grands noms de la tech. Twint détenait 79,6% du marché suisse en 2021 contre 64,5% en 2024. Durant le même intervalle, son principal concurrent – Apple Pay – est passé de 8,8% à 11%. Samsumg Pay et Google Pay représentaient respectivement 3,2 et 1,3% du marché l’an dernier.