La settimana in Svizzera

La Svizzera è spesso associata al mondo degli orologi, del cioccolato, delle banche e della sua reputazione di paradiso fiscale. Quest’ultimo punto sembra sempre più discutibile, e non è più così scontato. Anche se non è (ancora) un inferno, in termini di tassazione la Svizzera si avvicina ora più al purgatorio che al paradiso.

Secondo i dati presentati martedì dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF), le imposte rappresentano in media il 19,6% del reddito delle persone fisiche in Svizzera. Questa media tiene conto delle imposte cantonali e comunali, ma non dell’imposta federale diretta.

L’AFF ha inoltre rilevato che si tratta del tasso più alto mai raggiunto dal 2008, quando fu introdotto questo calcolatore. In quell’anno il tasso raggiungeva il 18,9%. Come spesso accade, il federalismo si traduce in grandi disparità tra le regioni. I Cantoni in cui le persone fisiche continuano a essere maggiormente tassate sono Vaud e Ginevra, con aliquote rispettivamente del 25,6% e del 25,5%. E, come al solito, il Cantone in cui la mano del fisco è meno pesante è quello di Zugo, con il 12%.