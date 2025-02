Die Woche in der Schweiz

Nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte Trump am Dienstag an, dass er «die Kontrolle über Gaza übernehmen» wolle. Auch wenn das Weisse Haus am nächsten Tag versuchte, diese Äusserungen zu relativieren, lösten diese Erklärungen weltweit eine Flut von Reaktionen aus, die in den meisten Fällen negativ waren.

Auf Schweizer Seite bleibt man zurückhaltend. Auf Anfrage von RTS erklärte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, es warte ab, ob den Erklärungen von Donald Trump konkrete Massnahmen folgen würden. «Im Moment befinden wir uns im Moment der Diplomatie, in dem man analysieren muss. Es wäre falsch, jetzt Stellung zu beziehen», sagte sein Sprecher Nicolas Bideau.

Die Polemik stelle das Treffen der Vertragsparteien der Genfer Konventionen zum Nahostkonflikt, das die Schweiz im Auftrag der UNO-Generalversammlung organisieren soll, nicht in Frage. «Wir werden in unseren Kontakten mit den Amerikanern spüren, welche Linie sie in der Nahostfrage und in der Frage der besetzten Gebiete verfolgen werden; im Moment wird die Konferenz beibehalten», sagte Bideau.