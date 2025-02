La semaine en Suisse

Le peuple suisse a massivement dit non, dimanche, à une proposition ambitieuse des Jeunes Vert-e-x-s qui visait une transition rapide vers une économie durable.

Les Suisses se rendent aux urnes quatre fois par an pour se prononcer sur diverses questions aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Ce dimanche, un seul objet fédéral était soumis au vote: l’«initiative pour la responsabilité environnementale», qui appelait l’économie suisse à respecter les «limites planétaires», c’est-à-dire à ne pas consommer plus que ce que la Terre peut régénérer.

Au final, seuls 30% des voix – et aucun des 26 cantons du pays – ont soutenu l’initiative. La participation s’est élevée à environ 38%, bien en deçà de la moyenne de 45%.

Dans une interview accordée à SWI swissinfo.ch, la politologue Cloé Jans a expliqué cet échec par une incapacité à convaincre les électeurs et électrices des zones rurales et conservatrices, la conjoncture économique incertaine, et la réticence générale des Suisses à accepter des interdictions et des restrictions.

Les Suisses de l’étranger ont également rejeté l’initiative, mais ont confirmé leur tendance à voter plus écologiste que la population domestique: 45% d’entre eux et elles l’ont soutenue. Leur participation est restée faible: seuls 20% des expatriés et expatriées éligibles ont voté, contre une moyenne de 25% lors des dernières votations.