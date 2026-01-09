«Nous sommes de tout cœur avec vous» – L’émotion des Suisses de l’étranger face à la tragédie de Crans-Montana

La Suisse observe ce 9 janvier une journée de deuil national en hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana. La catastrophe a également profondément marqué la «Cinquième Suisse». Un regard sur le livre de condoléances numérique de la Confédération et sur les réseaux sociaux montre que les Suisses de l’étranger expriment leur tristesse et leur solidarité avec la patrie, aux quatre coins du monde.

Lorsque les cloches sonneront vendredi à 14h00 et que le pays s’arrêtera pour une minute de silence, des personnes à Londres, New York ou Sydney se recueilleront elles aussi. Le Conseil fédéral a décrété cette journée de deuil national pour honorer la mémoire des 40 victimes qui ont perdu la vie dans la nuit du Nouvel An, lors de l’incendie d’un bar à Crans-Montana.

Pour les plus de 826’000 Suisses établis à l’étranger, la distance géographique ne compte guère en ces jours sombres. Le livre de condoléances numériqueLien externe de la Confédération est devenu un mémorial mondial, où les voix de la diaspora témoignent de leur profond attachement à leur patrie.

«Mon cœur suisse est profondément touché»

Les nouvelles de la nuit de la Saint-Sylvestre ont bouleversé la communauté des Suisses de l’étranger. De Paris, un expatrié écrit: «Même à distance, ce qui s’est passé à Crans-Montana me touche profondément. Ce sont des vies et des familles brisées à jamais.» Il souligne que cette douleur ne connaît pas de frontières.

Ce sentiment de peine sans limites traverse des centaines de messages. Une Suissesse installée en France confie que son cœur, né en Suisse, est déchiré par la tragédie. Pour beaucoup, Crans-Montana n’est pas seulement une station touristique réputée, mais un lieu chargé d’identité. Une Valaisanne émigrée à Sydney écrit: «Je connais ces endroits depuis mon enfance… c’est un cauchemar dont on ne se réveille pas.»

Une douleur qui résonne de Bangkok à New York en passant par Kaboul

La diversité géographique des voix qui s’expriment est exceptionnelle. Un Suisse de New York souhaite «force et courage pour ces heures sombres», tandis qu’un expatrié au Japon confie: «Même à l’autre bout du monde, je suis profondément affecté par ce qui s’est passé à Crans-Montana.» À Dubaï, une Suissesse se joint aux personnes endeuillées, et depuis Tenerife, une autre ajoute: «Pour nous, expatriés, c’est presque insoutenable de voir ces images à la télévision.»

Même depuis l’Afghanistan, un Suisse fait part de son émotion: «En tant que personnes qui sauvent des vies et donnent de l’espoir chaque jour, nous ressentons la douleur de cette catastrophe avec une intensité particulière… Nos pensées vont à toutes les victimes.»

Les descendants d’anciens émigrés expriment eux aussi leur solidarité. Depuis Ancud, au Chili, un arrière-petit-fils d’émigrés suisses envoie «une étreinte d’un descendant direct». Preuve que le lien émotionnel avec la Suisse perdure au fil des générations.

La solidarité comme lumière dans l’obscurité

Au-delà de la douleur individuelle, la solidarité de la communauté suisse à l’étranger se manifeste. David W. Mörker, vice-président de l’Organisation des Suisses de l’étrangerLien externe (OSE), écrit: «Par-delà les océans et les continents, l’esprit suisse nous unit — dans le deuil, la compassion et la résilience.»

À Londres, la Swiss ChurchLien externe ouvrira ses portes le jour de deuil «pour offrir un espace de prière et de réflexion». La paroisse londonienne observera la minute de silence nationale et retransmettra en direct la cérémonie commémorative, qui se tiendra à Martigny. Cette commune valaisanne de la vallée du Rhône a été choisie, car elle permet de mettre en place l’important dispositif de sécurité nécessaire à l’accueil des chefs d’État présents.

C’est un mélange de profonde tristesse pour cette «jeunesse perdue» — beaucoup de victimes avaient entre 14 et 25 ans — et de volonté de rester soudés qui semble aujourd’hui caractériser la communauté suisse à l’étranger.

À des milliers de kilomètres de la patrie, les Suisses de l’étranger suivront cette journée de deuil. Le livre de condoléances numérique et les nombreux messages sur les réseaux sociaux le montrent clairement: le lien avec la Suisse et la compassion s’étendent aux quatre coins du globe.

