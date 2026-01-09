“Siamo con voi nel pensiero” – la Quinta Svizzera vicina alle vittime di Crans-Montana

Mentre la Svizzera osserva la giornata di lutto nazionale, anche le svizzere e gli svizzeri all'estero partecipano al cordoglio. Keystone / Cyril Zingaro

La Svizzera osserva il 9 gennaio una giornata di lutto nazionale per le vittime dell’incendio a Crans-Montana. La tragedia ha suscitato profonda commozione anche tra le persone di nazionalità elvetica che vivono all’estero.

Quando venerdì le campane suoneranno in Svizzera e il Paese si fermerà per un minuto di silenzio (alle 14:00), anche a Londra, New York e Sydney ci saranno persone che si raccoglieranno in silenzio. Il Consiglio federale ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per commemorare le 40 vittime dell’incendio in un bar di Crans-Montana, in Vallese, nella notte di Capodanno.

Per le oltre 826’000 persone di nazionalità svizzera residenti all’estero, la distanza geografica in questi giorni non conta molto. Il libro digitale di condoglianzeCollegamento esterno della Confederazione è diventato un memoriale globale, in cui le voci della diaspora testimoniano il profondo legame con la patria.

“Il mio cuore svizzero è profondamente colpito”

Le notizie della notte di Capodanno hanno scosso duramente la comunità delle svizzere e degli svizzeri all’estero. Da Parigi scrive un connazionale: “Anche da lontano sono profondamente toccato da ciò che è accaduto a Crans-Montana. Sono vite e famiglie spezzate, segnate per sempre”. L’uomo sottolinea che questo è un dolore che non conosce confini.

Questo sentimento di sofferenza senza limiti attraversa centinaia di messaggi. Una svizzera che vive in Francia racconta come il suo cuore nato in Svizzera sia lacerato dalla tragedia. Per molte persone, Crans-Montana non è solo una località turistica famosa, ma un luogo identitario. Una vallesana emigrata a Sydney scrive: “Conosco quei posti dalla mia giovinezza… è un incubo da cui non ci si sveglia”..

Il dolore è globale – da Bangkok a Kabul fino a New York

La diffusione geografica delle condoglianze è senza precedenti. Uno svizzero da New York augura forza per affrontare le “ore buie”, mentre un emigrato in Giappone scrive di sentirsi “profondamente colpito da ciò che è accaduto a Crans-Montana” anche dall’altra parte del mondo.

A Dubai un’emigrata si unisce al cordoglio e una svizzera all’estero da Tenerife aggiunge: “Da emigrati è quasi insopportabile vedere le immagini in televisione”.

Persino dall’Afghanistan arriva un messaggio: “Come persone che ogni giorno salvano vite e danno speranza, sentiamo il dolore di questa catastrofe in modo particolarmente intenso… I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite”.

Anche chi discende da persone emigrate esprime la propria partecipazione. Da Ancud, in Cile, arriva un abbraccio “da un diretto discendente di emigrati svizzeri”. Una dimostrazione del fatto che il legame emotivo con la Confederazione resiste anche attraverso le generazioni.

Solidarietà come ponte nell’oscurità

Oltre al dolore individuale emerge anche la solidarietà della comunità svizzera all’estero. David W. Mörker, vicepresidente dell’Organizzazione degli svizzeri all’esteroCollegamento esterno, scrive: “Anche oltre oceani e continenti, lo spirito svizzero ci unisce – nel lutto, nella compassione e nella resilienza”.

A Londra, la Swiss ChurchCollegamento esterno apre le sue porte nel giorno di lutto “per offrire uno spazio di preghiera e riflessione”. La comunità londinese parteciperà al minuto di silenzio nazionale e trasmetterà in diretta la cerimonia commemorativa che si terrà a Martigny.

Un misto di profonda tristezza per la “gioventù perduta” – molte vittime avevano tra i 14 e i 25 anni – e di volontà di coesione, sembra caratterizzare oggi la comunità elvetica all’estero.

A migliaia di chilometri dalla patria, le svizzere e gli svizzeri all’estero partecipano alla giornata di lutto. Il libro digitale di condoglianze e i numerosi messaggi sui social media mostrano come il legame con la patria e la solidarietà abbraccino il pianeta.

A cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

