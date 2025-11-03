Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Saviez-vous que la Suisse compte 225 consuls honoraires à travers le monde?

Ces représentantes et représentants bénévoles viennent en appui aux ambassades et consulats officiels de la Suisse dans le monde – en particulier lors de situations d’urgence impliquant des citoyennes et citoyens helvétiques.

Mais leur rôle ne se limite pas à l’assistance en cas de crise: les consules et consuls honoraires apportent une contribution précieuse à la défense des intérêts suisses et renforcent les liens entre la Suisse et les pays hôtes.

Avez-vous déjà eu personnellement affaire à un consulat honoraire? Votre expérience m’intéresse.

Je vous souhaite une agréable lecture,

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

«L’aide suisse doit être guidée par le principe de responsabilité partagée: lorsqu’une personne se trouve en difficulté sans qu’elle n’y soit pour rien, un soutien est justifié; lorsqu’il y a eu manquement à la responsabilité individuelle, des limites claires doivent être fixées.»

Lecteur: Walt

Nous avons demandé à nos lectrices et nos lecteurs dans quels cas les Suissesses et les Suisses de l’étranger devraient recevoir une aide de la Suisse – et quand cela ne devrait pas être le cas.

Les Suissesses et Suisses établis à l’étranger font de plus en plus l’objet d’une attention particulière lorsqu’il s’agit de recevoir un soutien de l’État –  que ce soit une aide financière en cas de détresse ou une protection consulaire de la Confédération.

En 2024, la Direction consulaire a enregistré plus de 1000 nouveaux cas de protection, soit 17% de plus que l’année précédente. Jusqu’où le soutien de la Confédération doit-il aller? Dans un entretien accordé à Swissinfo au printemps 2025, Yvonne Rohner, cheffe de la Division de la protection consulaire, expliquait que l’aide n’est accordée que lorsque les personnes concernées ont tout tenté par elles-mêmes. La responsabilité individuelle demeure un principe central.

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont ensuite publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

En septembre, la Cinquième Suisse a soutenu bien plus clairement (+13,5%) l’introduction d’une identité électronique (e-ID) que le reste du pays, où le «oui» n’a récolté qu’une faible majorité des voix.

Ce résultat n’a rien d’un hasard: les Suissesses et Suisses de l’étranger, éloignés géographiquement de leurs autorités, font partie de celles et ceux pour qui l’identité électronique est susceptible d’offrir les avantages les plus concrets.

C’est pourquoi nous avons demandé à la communauté: quelles sont vos attentes après l’adoption de l’e-ID?

Sélectionné pour vous

Je l’ai mentionné en introduction: la Suisse compte actuellement 225 consuls honoraires dans plus de 100 pays, soit une vingtaine de plus qu’il y a dix ans.

«De plus en plus de Suissesses et de Suisses voyagent dans ces régions, ce qui entraîne une hausse des cas nécessitant une protection consulaire», explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour justifier cette évolution.

À cela s’ajoutent des intérêts économiques et le besoin de représenter la Suisse dans des zones où elle ne dispose pas de représentation officielle.

Avec ma collègue Emilie Ridard, nous vous proposons une nouvelle minisérie consacrée au réseau mondial, souvent méconnu, des consuls honoraires suisses.

Qui sont ces personnes qui œuvrent au nom de la Suisse, de Bordeaux à Brisbane, de Denver à Durban? Qu’est-ce qui les motive à endosser un rôle généralement discret, pourtant crucial dans les moments décisifs?

Dans ce premier portrait, vous ferez la connaissance de Max Rosari, consul honoraire à Marrakech, et découvrirez comment se déroule son quotidien, entre relations avec les autorités et assistance en situation d’urgence.

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

J’ai trois enfants – notre quotidien est épanouissant, mais souvent un véritable casse-tête organisationnel. Partir vivre à l’étranger avec des enfants demande encore plus de planification, de courage et de patience. Si vous avez déjà envisagé de déménager à l’étranger en famille, vous trouverez ici des conseils pratiques et témoignages:

Un couple et quatre enfants vus de dos en randonnée

Expatriation

Émigrer en famille – à quoi faut-il veiller?

Ce contenu a été publié sur Quelles formalités pour leur scolarisation ? Comment gérer leur protection sociale à l’étranger ? Voici un guide des défis administratifs les plus courants.

lire plus Émigrer en famille – à quoi faut-il veiller?
Si vous ne faites pas (encore) partie de la grande communauté des Suissesses et Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille et le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Sämi

Sämi, le «Singing Driver»

Ce contenu a été publié sur Un chauffeur de car qui chante le yodle à ses passagers. Ce n’est certes pas courant, mais ça existe. Nous l’avons rencontré sur les routes de l’Oberland bernois.

lire plus Sämi, le «Singing Driver»
Ibis Wall Lobby

À Genève, un hôtel entièrement consacré à la BD suisse

Ce contenu a été publié sur Les dessins figurant sur les tapisseries murales des chambres de l’Hôtel Ibis Styles à Carouge ont été réalisés par des stars de la bande dessinée helvétique. Visite guidée.  

lire plus À Genève, un hôtel entièrement consacré à la BD suisse

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Texte traduit de l’allemand à l’aide d’un traducteur automatique/dbu/rem

