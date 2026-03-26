Climat: Bienne avance, mais a encore des défis à relever

Keystone-SDA

La ville de Bienne est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Les émissions de CO2 ont diminué d'un tiers par rapport à 2010, mais il pourrait être difficile de maintenir cette cadence, selon le rapport 2025 sur le climat de la ville.

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(Keystone-ATS) La ville de Bienne a enclenché en 2020 une stratégie visant à atteindre la neutralité climatique d’ici 2040 dans l’administration et en 2050 sur tout le territoire. «Jusqu’à présent, Bienne est en bonne voie et les mesures prises ont porté leurs fruits», indique la ville jeudi dans un communiqué.

Les émissions de gaz à effet de serre de la ville ont diminué, et sont légèrement inférieures à la trajectoire de réduction fixée dans le règlement sur la protection du climat et l’adaptation au changement climatique. Les données étant disponibles deux ans après leur collecte, la ville se base dans son rapport sur des chiffres de 2023.

Cette année-là, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la ville se sont élevées à 174’000 tonnes d’équivalent CO2, soit une baisse de 34% par rapport à 2010. Toujours entre 2010 et 2023, la part des énergies renouvelables consommées est passée à 39%. Si la tendance actuelle se poursuit, Bienne pourrait atteindre la neutralité carbone dès 2049.

Hivers plus doux

Il sera toutefois difficile de maintenir cette cadence, avertit le Comité sur le climat, institué par la ville de Bienne et composé de spécialistes. Une partie des baisses enregistrées jusqu’à présent s’explique en effet par des hivers de plus en plus chauds.

De plus, maintenant que les mesures les plus faciles à prendre ont été adoptées, continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre sera de plus en plus compliqué.

Bâtiments, transports et chauffages

La ville devra prendre des mesures en particulier dans les domaines des bâtiments, des transports et des chauffages. Les bâtiments municipaux inscrits au patrimoine financier, que la ville n’utilise pas elle-même, génèrent en moyenne plus du double d’émissions de gaz à effet de serre au mètres carré que ceux de l’administration.

Par ailleurs, les émissions dans le secteur des transports reculent trop lentement, avec une part de voitures électriques restant relativement faible. Les autorités biennoises prévoient cette année de nouvelles mesures de promotion de la mobilité douce.

Du côté des chauffages, des installations à combustibles fossiles continuent d’être mises en place, ce qui compromet l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050.

La ville de Bienne compte sur la population pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie. Elle a mis en place plusieurs offres ces dernières années, comme un portail fournissant des renseignements personnalisés sur le chauffage. Elle propose aussi à la population un programme de subventions dans le domaine du climat.