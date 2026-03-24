Colombie: le crash d’un avion militaire fait au moins 66 morts

Keystone-SDA

Au moins 33 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans le crash au décollage, dans le sud de la Colombie, d'un avion militaire avec 125 personnes à bord, ont indiqué les autorités locales.

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(Keystone-ATS) La chute de l’appareil, un Hercules C-130, est survenue vers 10h00 heure locale (16h00 en Suisse) peu après son décollage de Puerto Leguizamo (sud), dans le département de Putumayo, près de la frontière avec l’Equateur, pour des raisons encore inconnues.

Le crash a causé la mort de 58 soldats, six membres de l’armée de l’air et deux policiers, selon un nouveau bilan communiqué par une source militaire.

Nous faisons «tout notre possible» pour évacuer les soldats blessés. «Nous avons pris en charge 81 blessés», avait déclaré plus tôt Carlos Claros, secrétaire du gouvernement de Puerto Leguízamo, à la chaîne RCN.

Le chef de la force aérospatiale colombienne, le général Carlos Fernando Silva Rueda, a auparavant évoqué en conférence de presse la présence de 114 militaires et 11 membres d’équipage à bord de l’avion.

Jhon Gabriel Molina, le gouverneur du Putumayo, a fait état dans une vidéo partagée sur Facebook «de grandes difficultés pour évacuer les victimes» à partir du petit aéroport.

Sur des images de l’AFP, on peut voir les débris de l’avion rongé par les flammes, entouré d’une épaisse fumée noire et de végétation.

«Aucun indice d’une attaque»

Le président colombien Gustavo Petro a déploré un «accident affreux qui n’aurait jamais dû se produire» et évoqué la nécessité de moderniser la flotte militaire, sans préciser si cela avait un lien particulier avec l’accident.

Il a également partagé une vidéo dans laquelle on voit un appareil tenter de prendre de l’altitude avant de s’écraser au sol.

«J’ai entendu une explosion dans les airs et, quand j’ai regardé, l’avion arrivait près de la maison de ma parcelle», a raconté à l’AFP Noé Mota, un habitant de la région.

La Colombie et l’Equateur combattent de puissants groupes liés au trafic de drogue qui opèrent dans la zone frontalière, où une forte activité militaire et des bombardements ont été enregistrés ces dernières semaines.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense Pedro Sanchez avait annoncé le crash. Les causes ne sont pas encore identifiées mais, selon le ministre, «il n’y a aucun indice d’une attaque de la part d’acteurs illégaux».

Il a précisé sur X qu'»en conséquence de l’incendie de l’aéronef, une partie des munitions transportées par la troupe a explosé».

Cela «correspond à ce que l’on entend dans certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux», a-t-il expliqué.

Cette catastrophe aérienne est la deuxième en moins d’un mois impliquant un C-130 Hercules en Amérique du Sud.

Le 27 février, près de La Paz, un C-130 bolivien transportant des billets de banque s’était écrasé à l’atterrissage. Bilan : 24 morts.

Le Hercules C-130 est un avion quadrimoteur à turbopropulseurs construit par l’américain Lockheed Martin. Connu pour sa capacité à opérer à partir de pistes de fortune, il est largement utilisé par les armées du monde entier et peut transporter aussi bien des troupes que des véhicules.