Commande de cinq Airbus A350 par Vietnam Airlines

Keystone-SDA

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Airbus a rendu publique vendredi une commande de cinq gros porteurs A350 par la compagnie Vietnam Airlines, qui confirme sa préférence pour l'avionneur européen.

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(Keystone-ATS) Cette commande fait partie d’une série d’accords et de contrats signés jeudi au palais de l’Élysée par le président français Emmanuel Macron et son homologue vietnamien To Lam. Le nombre d’appareils n’avait alors pas été divulgué.

«Vietnam Airlines a fait de l’acquisition de 30 gros porteurs à partir de 2030 une priorité stratégique de son plan de développement de flotte. Cet investissement vise à accompagner la croissance rapide de la demande de voyages internationaux», a affirmé Airbus dans un communiqué.

«Les livraisons sont prévues sur la période 2033-2034», a précisé le constructeur.

Vietnam Airlines a aujourd’hui une flotte majoritairement Airbus, avec des appareils de la famille A320 et des A350, complétée par des Boeing 787.

«Sur les liaisons internationales moyen et long courriers, la qualité du produit, l’efficacité opérationnelle et la fiabilité de la flotte sont essentielles à notre réussite», a commenté le PDG de Vietnam Airlines, Le Hong Ha, cité dans le communiqué d’Airbus.

Le président vietnamien a également signé jeudi une lettre d’intention pour l’acquisition de 20 Airbus A220 et 30 Airbus A321neo par une autre compagnie du pays, Vietravel Airlines.