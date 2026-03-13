Communauté d’entreprises autour du label «Valeurs de Fribourg»

Keystone-SDA

L’association Fribourgissima réunit une communauté de 20 entreprises et d’organisations autour du label "valeurs de Fribourg". Ce dernier vise notamment à reconnaître les entités qui contribuent "activement à l’image et au rayonnement du canton".

3 minutes

(Keystone-ATS) La labellisation de 20 entreprises lors de la phase pilote témoigne de l’engouement pour une démarche collective en faveur de la promotion de Fribourg, a indiqué vendredi l’association dans les ateliers de la société Ascenseurs Menétrey, à Romont. Elle incarne les valeurs de la marque territoriale «Fribourg, terre de valeurs».

«Le label permet aux entreprises de mettre en valeur leur engagement tout en contribuant directement à l’image et au rayonnement du canton de Fribourg. C’est une dynamique gagnant-gagnant», a relevé le conseiller d’Etat chargé de l’agriculture Didier Castella, président par ailleurs de l’association Fribourgissima.

Structuré et transparent

Le label s’adresse aux entités ancrées dans le canton, tous secteurs et toutes tailles confondus, qui évoluent dans le respect et la promotion des valeurs de la marque territoriale. Celles-ci comprennent innovation, développement durable, fiabilité, authenticité, diversité, convivialité et proximité humaine.

L’attribution du label repose sur un processus «volontaire, clair et rigoureux» en quatre étapes: auto-évaluation sur 18 critères liés aux valeurs de la marque via une plateforme en ligne, coaching et accompagnement par des experts externes, analyse et validation par un comité d’attribution et attribution officielle pour trois ans.

La phase pilote, lancée en juin dernier, a donc permis de labelliser 20 entreprises, reflétant la diversité des secteurs, tailles et régions du canton. Ces entités accèdent à une «communauté dynamique et multisectorielle, favorisant les échanges et le partage de bonnes pratiques», précise le communiqué,

20 entités en plus

La création de synergies entre entreprises et domaines d’activité figure également au rang des avantages. Les entreprises bénéficient encore d’un guide d’utilisation du label avec des éléments prêts à l’emploi leur permettant de valoriser leur engagement et de rendre visible leur rôle dans le rayonnement du canton.

Le programme est appelé à se développer, avec des rencontres régulières et de nouvelles entités rejoignant la communauté. Fribourgissima financera cette année la labellisation d’une valeur de 1500 francs pour trois ans à 20 entreprises supplémentaires et élaborera un modèle de financement qui entrera en vigueur dès 2027.

Fondée en 2013, Fribourgissima veut promouvoir l’image de Fribourg et créer des synergies entre acteurs publics et privés. Avec le lancement en 2022 de «Fribourg, terre de valeurs», le canton s’est doté d’un cadre stratégique «commun et clair, pour valoriser ses spécificités et renforcer son rayonnement».