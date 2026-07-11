La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les vacances scolaires ont débuté dans la plupart des cantons et la Suisse est désormais entrée en mode vacances. Cela ne signifie pas pour autant que l’on soit tombé dans le fameux creux estival de l’actualité.
La Coupe du monde de football, mais aussi la canicule et ses conséquences, ont été au cœur des discussions en Suisse.
Bonne lecture!
La fièvre du football est encore montée d’un cran en Suisse au cours des derniers jours. Et pour cause: l’équipe nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial. Ce n’était plus arrivé depuis 1954, année où le pays avait accueilli la Coupe du monde de football.
La Suisse s’est qualifiée face à la Colombie au terme d’une séance de tirs au but, après 120 minutes sans le moindre but. Une rencontre terne, peu goûtée par la presse internationale. Ainsi, pour le quotidien britannique Daily Mail, «les huitièmes de finale ont offert des matchs inoubliables, mais celui‑ci était le pire de tous». Une victoire sans grand panache donc, mais une victoire quand même.
La Suisse retrouvera une autre équipe sud‑américaine sur sa route, mais d’un tout autre calibre: l’Argentine de Lionel Messi, championne du monde en titre. Miraculée contre l’Égypte, l’Albiceleste avance avec la conviction de son destin et de sa puissance. Le coup d’envoi sera donné dimanche à 3 h (heure suisse).
Cette semaine, la Coupe du monde a aussi rattrapé la Suisse via Gianni Infantino. Le président de la FIFA est au cœur d’un nouveau scandale après l’annulation, jugée miraculeuse, du carton rouge d’un joueur américain à la veille du huitième de finale États‑Unis–Belgique. Une intervention sans précédent, survenue après un appel direct de Donald Trump, qui a sidéré la fédération belge et déclenché un vif tollé en Europe. Un groupe de députés européens souhaite même l’ouverture d’une enquête sur le président de la FIFA. Mais les dieux du stade ont déjà rétabli la justice: la Belgique a balayé les États‑Unis 4–1.
À côté du football, la chaleur s’est imposée comme l’autre grand thème suisse de la semaine. À peine la canicule de juin digérée, le pays est de nouveau frappé par une vague de chaleur portée par un puissant anticyclone sur l’Europe de l’Ouest. MétéoSuisse a déclenché un avis de canicule de degré 3 pour la majeure partie du territoire.
En Suisse, comme ailleurs en Europe, l’inquiétude porte d’abord sur le risque d’une sécheresse durable. «Son ampleur est déjà très exceptionnelle. Les bases ont été posées par un printemps sec. Et la première moitié de l’été n’est même pas encore terminée», a expliqué le météorologue Klaus Marquardt au Blick.
Outre l’impact évident sur les cultures, la sécheresse fait exploser le risque d’incendie. Pas moins de sept feux se sont ainsi déclarés dans les champs vaudois en moins d’une semaine. Plusieurs cantons ont déjà interdit les feux en forêt, tandis que des restrictions locales touchent désormais le remplissage des piscines et l’arrosage des jardins.
La chaleur a des effets délétères sur la santé. De nouveaux chiffres montrent que la dernière vague de chaleur a provoqué 200 décès supplémentaires, les plus de 65 ans étant particulièrement vulnérables. Les animaux sont aussi sous pression: la canicule fait grimper dangereusement la température des rivières et des lacs, mettant les poissons en péril et poussant plusieurs cantons à agir en urgence; des oisillons sautent de leur nid trop chaud avant de savoir voler; les hérissons souffrent, arrivant déshydratés et affamés dans les centres de soins.
Tous les animaux ne subissent pas la chaleur de la même manière. Si certains peinent à s’y adapter, d’autres s’en accommodent, voire profitent du réchauffement pour étendre leur présence et prospérer. Et pas toujours pour notre plus grand plaisir…
Le milan royal en est l’exemple parfait: sa population explose depuis les années 1970, avec une densité parmi les plus élevées au monde dans le canton de Fribourg et la Broye vaudoise. Le dérèglement climatique et le morcellement du Plateau suisse lui offrent campagnols et insectes en abondance, bien plus qu’en France, en Espagne ou en Allemagne. Les hivers adoucis le poussent désormais à rester plutôt qu’à migrer. La Suisse concentre aujourd’hui environ 10% de la population mondiale du rapace.
Bien plus petite qu’un rapace, mais autrement problématique, la chenille processionnaire du chêne devient envahissante. Ses poils urticants, facilement dispersés par le vent, provoquent de fortes réactions allergiques. Selon le WSL, cette expansion est directement liée au réchauffement climatique, qui favorise sa prolifération. L’espèce colonise désormais plusieurs hectares de forêt dans l’est de la Suisse, une région où elle n’était jusqu’ici quasiment pas présente.
Depuis le début de l’été, la Suisse est confrontée à une série de cambriolages d’armureries menés à un rythme inédit. En quelques semaines, au moins six commerces ont été visés dans plusieurs cantons, presque toujours par de très jeunes auteurs, majoritairement français. Les autorités parlent d’une tendance préoccupante.
Les enquêtes montrent que ces attaques ne sont pas improvisées: des réseaux criminels recrutent des adolescents via TikTok, Snapchat ou Instagram pour mener des opérations rapides et risquées. Les modes opératoires se durcissent, avec des effractions à l’explosif, des fuites à plus de 200 km/h, des voitures abandonnées en montagne et des suspects qui tentent ensuite de disparaître en car postal ou en train.
Fedpol confirme que ces cambriolages sont orchestrés par des groupes internationaux qui délèguent les délits à des «soldats» souvent mineurs, attirés par l’argent facile. Certaines armes volées ont déjà réapparu en France dans des contextes de violence urbaine, ce qui renforce l’inquiétude des autorités suisses face à l’ampleur du phénomène.
Destruction de distributeurs à l’explosif, vols de voitures de luxe, homejackings: la criminalité venue de France frappe régulièrement la Suisse. Mais ses auteurs ne restent pas toujours impunis, comme le montre l’épilogue d’une affaire très médiatisée: cinq personnes ont été mises en examen en France pour le cambriolage avec séquestration subi par Alain Prost à Nyon. Trois majeurs sont en détention provisoire, deux mineurs sous contrôle judiciaire, et tous risquent jusqu’à 30 ans de réclusion.
La semaine à venir
La mission lunaire analogique Asclépios VI débute ce week-end au Sasso San Gottardo. Pendant deux semaines, une équipe internationale d’étudiants y simulera la vie dans une base lunaire souterraine afin de mener des expériences scientifiques.
Les tensions internationales pèsent-elles déjà sur les habitudes de voyage? Quelques éléments de réponse cette semaine à travers deux indicateurs clefs du tourisme suisse pour le mois de juin: les résultats du trafic passager de l’aéroport de Zurich et les derniers chiffres des nuitées hôtelières de l’Office fédéral de la statistique.
Côté culture, cap sur Bâle, où le Basel Tattoo ouvre ses portes vendredi. Pendant une semaine, cornemuses, fanfares et spectacles militaires donneront à la cité rhénane un discret parfum d’Édimbourg.
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