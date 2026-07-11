La semaine en Suisse

En 2014, la Suisse avait fini par céder face à l’Argentine lors de leur dernier duel mondial. Cette fois, le scénario peut-il basculer? Verdict dans la nuit de dimanche à lundi.

La fièvre du football est encore montée d’un cran en Suisse au cours des derniers jours. Et pour cause: l’équipe nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial . Ce n’était plus arrivé depuis 1954, année où le pays avait accueilli la Coupe du monde de football.

La Suisse s’est qualifiée face à la Colombie au terme d’une séance de tirs au but, après 120 minutes sans le moindre but. Une rencontre terne, peu goûtée par la presse internationale. Ainsi, pour le quotidien britannique Daily Mail, «les huitièmes de finale ont offert des matchs inoubliables, mais celui‑ci était le pire de tous». Une victoire sans grand panache donc, mais une victoire quand même.

La Suisse retrouvera une autre équipe sud‑américaine sur sa route, mais d’un tout autre calibre: l’Argentine de Lionel Messi, championne du monde en titre. Miraculée contre l’Égypte, l’Albiceleste avance avec la conviction de son destin et de sa puissance. Le coup d’envoi sera donné dimanche à 3 h (heure suisse).

Cette semaine, la Coupe du monde a aussi rattrapé la Suisse via Gianni Infantino. Le président de la FIFA est au cœur d’un nouveau scandale après l’annulation, jugée miraculeuse, du carton rouge d’un joueur américain à la veille du huitième de finale États‑Unis–Belgique. Une intervention sans précédent, survenue après un appel direct de Donald Trump, qui a sidéré la fédération belge et déclenché un vif tollé en Europe. Un groupe de députés européens souhaite même l’ouverture d’une enquête sur le président de la FIFA. Mais les dieux du stade ont déjà rétabli la justice: la Belgique a balayé les États‑Unis 4–1.