Aujourd’hui en Suisse

La rentrée scolaire a désormais eu lieu dans la quasi-totalité de la Suisse, à l’exception de quelques cantons. L’intelligence artificielle s’impose comme l’un des grands sujets de débat de cette rentrée 2026. Deux ans après la démocratisation des outils comme ChatGPT, les écoles cherchent encore la meilleure manière de les intégrer au quotidien des élèves.

Le débat a considérablement évolué. Les premières réactions consistaient souvent à interdire ou à limiter l’utilisation de l’IA afin de prévenir la tricherie. Aujourd’hui, de nombreux spécialistes considèrent qu’il est devenu irréaliste d’ignorer ces outils tant ils se sont intégrés au quotidien des jeunes. Plusieurs établissements expérimentent désormais leur utilisation dans un cadre pédagogique, tandis que certaines hautes écoles élaborent des recommandations destinées aux enseignants.

Les partisans de cette approche mettent en avant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Les chatbots peuvent aider les élèves à réviser, à s’exercer dans l’apprentissage des langues ou à recevoir un retour personnalisé sur leur travail. Des projets pilotes explorent également leur utilisation pour accompagner les enseignants dans certaines tâches de correction ou de suivi des élèves.

Les interrogations restent toutefois nombreuses. Au-delà de la question de la tricherie, les écoles s’interrogent sur les compétences que les élèves devront maîtriser dans un monde où l’intelligence artificielle sera omniprésente. La question n’est plus de savoir s’il faut utiliser l’IA, mais comment apprendre à vivre avec elle.