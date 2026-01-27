La communauté répond: partagez votre expérience, prodiguez vos conseils

SWI swissinfo.ch

Une semaine sur deux, notre rédaction prépare des capsules vidéos conçues à partir de témoignages filmés par des Suisses à l’étranger. Participez vous aussi, en nous envoyant une réponse filmée à nos questions.

4 minutes

Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier. Autre langue: 1 FR original Deutsch de Dein Rat für andere Ausgewanderte: So teilst du bei uns deine Erfahrungen lire plus Dein Rat für andere Ausgewanderte: So teilst du bei uns deine Erfahrungen

La tresse du dimanche matin vous manque, vous n’avez plus que rarement l’occasion de parler français (mettre la langue qui correspond), vous avez des problèmes avec les banques suisses… Pas de doute, vous êtes bien Suisse de l’étranger.

Et dans ce cas, vous avez des histoires à raconter, des conseils à offrir.

Nous vous invitons donc à partager votre expérience avec la communauté des Suisses à l’étranger sous la forme d’une brève vidéo, en répondant à l’une des questions listées ci-après.

Dans chaque épisode de «La communauté répond», nous regroupons trois réponses envoyées par nos lecteurs et lectrices.

Voici un exemple:

Plus

Plus Cinquième Suisse Voter et élire: quelles sont vos attentes après l’adoption de l’identité électronique (e-ID)? Ce contenu a été publié sur Les Suisses de l’étranger ont massivement soutenu l’identité électronique. Trois membres de la Cinquième Suisse expliquent quelles sont leurs attentes. lire plus Voter et élire: quelles sont vos attentes après l’adoption de l’identité électronique (e-ID)?

Choisissez entre 1 et 3 sujets et répondez-y brièvement en vous filmant. Les instructions se trouvent après la liste de questions.

Questions:

Comment vous informez-vous sur les votations et les élections en Suisse?

Quelle importance accordez-vous au contact avec d’autres Suisses de l’étranger dans le pays où vous vivez?

Comment gérez-vous le mal du pays?

Comment restez-vous en contact avec la Suisse?

Quelle tradition suisse cultivez-vous à l’étranger – et comment?

Quelles options bancaires ou de paiement vous conviennent le mieux?

Avez-vous transmis votre langue maternelle à vos enfants? Comment? Pourquoi était-ce important?

Comment transmettez-vous votre culture suisse à vos enfants?

Quelle habitude suisse avez-vous adoptée (ou perdue) depuis votre départ?

Continuez-vous à vous informer de l’actualité en Suisse? Pourquoi?

Quelle erreur avez-vous commise au début de votre expatriation?

Les clubs suisses à l’étranger sont-ils importants? Pourquoi?

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans votre nouveau pays de résidence?

Quel a été votre plus gros faux pas dans votre nouveau pays de résidence?

Votre regard sur la Suisse a-t-il changé depuis que vous vivez à l’étranger? De quelle manière?

Instructions techniques:

Filmez en 4K à 25 images par seconde:

Sous «Réglages», vérifiez les paramètres de votre application appareil photo.

Sur iPhone, l’option «Afficher les formats PAL» doit être activée pour pouvoir sélectionner 4K à 25 ips (PAL).

Sous «Réglages», vérifiez les paramètres de votre application appareil photo. Sur iPhone, l’option «Afficher les formats PAL» doit être activée pour pouvoir sélectionner 4K à 25 ips (PAL). Filmez à la verticale en tenant l’appareil photo/le téléphone à hauteur des yeux.

en tenant l’appareil photo/le téléphone à hauteur des yeux. Placez votre tête légèrement plus haut que le milieu de l’écran. Vos yeux doivent se trouver sur une ligne située aux deux tiers supérieurs du cadre (activez «Grille» dans les réglages de l’appareil photo).

Vos yeux doivent se trouver sur une ligne située aux deux tiers supérieurs du cadre (activez «Grille» dans les réglages de l’appareil photo). De préférence, asseyez-vous ou restez debout , sans vous tenir trop près de la caméra (à peu près à un bras de distance).

, sans vous tenir trop près de la caméra (à peu près à un bras de distance). Évitez d’avoir une source lumineuse dans le dos (lampe, fenêtre, soleil…).

(lampe, fenêtre, soleil…). Choisissez un endroit sans bruit de fond (circulation, musique, conversations d’autres personnes).

(circulation, musique, conversations d’autres personnes). Votre réponse doit durer entre 15 et 25 secondes (allez droit au but et soyez concis-e).

(allez droit au but et soyez concis-e). Pensez à préciser à quelle question vous répondez et dans quel pays vous vivez .

. Envoyez vos clips par www.swisstransfer.com Lien externe à swi-vj@swissinfo.ch