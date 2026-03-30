Comptes 2025: Yverdon boucle avec un déficit de 3,88 millions

Keystone-SDA

Yverdon-les-Bains a clôturé ses comptes 2025 avec un déficit de 3,88 millions de francs. Le montant est inférieur aux 11,64 millions prévus au budget initial, mais s'inscrit en légère hausse d'environ 100'000 francs par rapport à l'exercice 2024 où il s'élevait à 3,78 millions.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Cette réduction est due à des recettes fiscales en hausse, une excellente performance du Service des énergies, et une maîtrise des charges au niveau du personnel, des services et des marchandises ainsi que du coût de la dette», a fait savoir la Ville lundi dans un communiqué. Celle-ci estime que l’exercice 2025 est marqué par une «légère inflation» dans un contexte de «reprise modérée de la croissance».

L’autofinancement s’élève à 18,02 millions tandis que les investissements nets totalisent 23,29 millions de francs. Il s’en dégage une insuffisance de financement de 5,27 millions. Par comparaison, les comptes 2024 avaient terminé sur un excédent de financement de 2,3 millions.

Diminution des charges du personnel

La dette 2025 s’établit quant à elle à 304,3 millions, en baisse par rapport aux 312,3 millions de l’exercice 2024. Par rapport au budget initial, les dépenses totales diminuent de 2,88 millions de francs (-0,93%) tandis que les revenus augmentent de 4,89 millions (1,64%).

«L’écart par rapport au budget s’explique par une diminution des charges de personnel (-5,77 mios) suite à des mutations au sein de l’administration communale et à des engagements différés. Les achats de biens et services sont inférieurs aux prévisions (-3,43 mios) en raison d’une bonne gestion des achats de gaz et d’électricité et d’un changement de mode de comptabilisation des taxes d’électricité cantonales et fédérales pour 1,53 million», poursuit la Ville.

Vigilance de mise

En matière de recettes, le produit des impôts a augmenté de 4,63 millions par rapport au budget et totalise 78,93 millions. Les impôts conjoncturels se sont inscrits en hausse de 2,52 millions et ceux sur les personnes morales ont augmenté de 0,509 million. En revanche, les recettes sur les personnes physiques ont baissé de 0,38 million.

«De manière générale, les comptes du ménage communal sont déficitaires pour la cinquième année consécutive, traduisant une problématique structurelle connue. Dans un contexte géopolitique tendu, la Commune se doit de rester vigilante dans la maîtrise des dépenses courantes et de l’endettement, ainsi que pour faire face à l’influence de dossiers fédéraux et cantonaux tels que l’actuelle révision de la loi sur les communes, la péréquation intercommunale et la politique monétaire en matière de taux d’intérêt», conclut le document.