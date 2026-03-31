Conseil d’Etat vaudois: Roger Nordmann sera assermenté le 26 mai

Keystone-SDA

Elu dimanche au Conseil d'Etat vaudois, Roger Nordmann sera assermenté le mardi 26 mai prochain. L'annonce a été faite mardi matin en ouverture de la séance du Grand Conseil par son président Stéphane Montangero.

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(Keystone-ATS) Roger Nordmann, élu face à l’UDC Jean-François Thuillard, remplacera sa camarade socialiste Rebecca Ruiz, qui avait démissionné en novembre dernier.

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore formellement prononcé sur le futur département de Roger Nordmann. Il devrait toutefois reprendre le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), jusqu’ici en main par Rebecca Ruiz.