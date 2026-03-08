Conseil d’Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%). Tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

(Keystone-ATS) Les deux hommes sont séparés par moins de 2000 voix. Un écart très faible qui, outre la mobilisation pour le second tour, va évoluer avec le report des voix de la troisième candidate en lice, Agathe Raboud Sidorenko.

La candidate d’Ensemble à Gauche ne se représentera pas le 29 mars. Ses quelque 18’000 suffrages obtenus dimanche devraient logiquement, du moins en bonne partie, revenir à Roger Nordmann.

L’ancien chef du groupe socialiste aux Chambres fédérales semble ainsi partir avec un léger avantage pour accéder au Conseil d’Etat, et ainsi sauver le siège socialiste laissé vacant avec la démission de Rebecca Ruiz.

Ville vs campagne

Le suspense reste toutefois entier pour le second tour. Jean-François Thuillard a prouvé dimanche qu’il pouvait aussi lorgner le Château cantonal. Dimanche après-midi, il a fait la course en tête durant l’entier du dépouillement.

L’agriculteur de Froideville a, sans surprise, fait une razzia dans les communes rurales. Et si Roger Nordmann est revenu grâce aux villes, notamment à Lausanne où il a repris près de 7000 voix à son rival, il n’est jamais parvenu à passer en tête.

Jean-François Thuillard a aussi profité du soutien de l’Alliance vaudoise (PLR-UDC-Centre) que certains disaient défaillante après les affaires Dittli et du bouclier fiscal.