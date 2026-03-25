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Construction: l’avocat de Mike Echenard demande le sursis

Keystone-SDA

Le procès en première instance de l'ex-promoteur immobilier Mike Echenard s'est conclu, mercredi devant le Tribunal de Monthey. La veille, la procureure Cindy Kämpf avait plaidé pour une peine de 4 ans de prison ferme. L'avocat du prévenu a prôné le sursis.

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(Keystone-ATS) Mike Echenard et son plus proche associé ont dû répondre, d’abus de confiance, de gestion fautive, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent qualifié.

Le Ministère public a accusé l’ex-président du HC Red Ice Martigny d’avoir détourné 11,3 millions de francs de l’assureur Helvetia et 2,4 millions du fonds de placement Tellco.

Avocat d’Helvetia, Me Raphaël Dessemontet a rappelé, durant sa plaidoirie, qu’un accord avait été passé avec Mike Echenard, celui-ci s’engageant à rembourser plus de 5,5 millions de francs.

Avocat de Mike Echenard, Me Simon Perroud a plaidé pour le sursis: «Mon client assume sa responsabilité. L’abus de confiance par dol éventuel est réalisé, mais il n’a pas voulu détourner d’argent.» Selon lui, le préjudice d’Helvetia atteint 8,37 millions de francs.

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