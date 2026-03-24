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Construction: Mike Echenard risque quatre ans de prison ferme

Keystone-SDA

L'ex-promoteur immobilier Mike Echenard a comparu mardi devant le Tribunal de district de Monthey. L'ancien président du HC Red Ice Martigny doit répondre de détournements pour près de 14 millions de francs. La procureure Cindy Kämpf a requis 4 ans de prison ferme.

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(Keystone-ATS) Mike Echenard et son plus proche associé ont dû répondre d’abus de confiance, de gestion fautive, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent qualifié.

En 2014, Ecobois Constructions SA obtient de bâtir 96 appartements à Martigny. L’assureur Helvetia y investit quelque 27 millions de francs pour trois immeubles.

Pour le Ministère public, le principal prévenu aurait alors progressivement prélevé 11,3 millions afin de les utiliser à d’autres fins que le chantier. Mike Echenard a reconnu des prélèvements entre 7,5 et 8 millions. Une somme de 1,1 million aurait servi à son enrichissement personnel.

Surendetté, le HC Martigny Red Ice (LNB) qu’il préside depuis 2015 part alors en faillite. Les quatre faillites datent de 2017.

Le procès se poursuit mercredi matin.

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