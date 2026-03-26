Crédits supplémentaires ajustés par les députés à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont procédé jeudi au traditionnel ajustement des crédits supplémentaires du budget de l'Etat pour l'exercice 2025. Ces derniers se montent à 30,2 millions de francs, dont la moitié pour l’asile, soit 0,7% des dépenses budgétisées.

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(Keystone-ATS) Le décret y relatif a passé la rampe par 98 voix sans opposition et 1 abstention. Les prévisions budgétaires étaient donc inférieures à la réalité comptable dans plusieurs secteurs. Au total, 46 crédits de paiement supplémentaires ont été ouverts, a décrit le député PLR Claude Brodard, président de la commission des finances et de gestion (CFG).

La rigueur dans l’exécution du budget est un principe «largement respecté» par les services et établissements, a relevé le grand argentier Jean-Pierre Siggen. «La règle souffre cependant quelques exceptions lorsque, en particulier, des circonstances nouvelles, particulières et imprévisibles viennent remettre en cause les prévisions initiales».

Un relâchement

La description du ministre n’a pas empêché Claude Brodard de déplorer un phénomène qui tend à s’amplifier depuis 2022, «reflétant un relâchement» à ses yeux. Le Conseil d’Etat a demandé dès lors au Grand Conseil un crédit de paiement supplémentaire pour un montant total de 30,2 millions de francs.

Comme l’exige la loi sur les finances, ces crédits sont compensés afin que l’équilibre budgétaire exigé par la Constitution cantonale soit respecté. Les dépassements de crédits concernent quasiment toutes les directions, mais particulièrement la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Demandeurs d’asile

Dans le détail, l’aide sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés a ainsi nécessité à elle seule 14,9 millions de francs en plus. Les coûts supplémentaires proviennent principalement d’une baisse imprévue des recettes fédérales et d’une augmentation des charges.

Sur un plan pluriannuel, Jean-Pierre Siggen a précisé que les crédits supplémentaires ont représenté 0,66% du budget en moyenne sur la période 2005-2024, ou 22 millions par an. L’an passé, les sommes ont pu être entièrement couvertes, à raison de 94% par des réductions de dépenses et de 6% par des augmentations de revenus.