Crans-Montana: l’Italie a déposé sa requête pour être partie civile

Keystone-SDA

L'Italie a indiqué mercredi avoir déposé une requête de constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie de Crans-Montana (VS). Elle justifie cette démarche par le "préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien".

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(Keystone-ATS) La demande a été déposée par «la présidence du Conseil des ministres, par l’intermédiaire du bureau du procureur général de l’Etat, qui a elle-même mandaté un cabinet d’avocats suisse», selon un communiqué du palais Chigi relayé par l’agence Ansa.

Par «préjudice direct», l’Italie fait allusion aux ressources «considérables» mobilisées par le Service national de protection civile pour l’assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés. Pour l’instant, le Ministère public valaisan n’a pas reçu de demande en ce sens, a-t-il précisé mercredi à Keystone-ATS.

L’incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.