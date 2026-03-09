La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Crans-Montana: la fondation sera validée par les députés jeudi

Keystone-SDA

Les députés valaisans sont unanimement entrés en matière lundi sur la création d'une fondation en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les élus du Grand Conseil devront se prononcer jeudi sur une série d’amendements. Ils valideront alors la création de la fondation, la dotant d’un capital initial d’un million de francs.

A cette occasion, l’ensemble des partis acceptera d’allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d’alimenter ce fonds. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 24 millions de francs. Des sommes issues de collectivités publiques, de personnes privées et d’autres organismes. La commune de Crans-Montana a promis de verser un million de francs et le Canton de Vaud sept millions de francs.

Les débats de jeudi devraient se cristalliser autour de la question de l’égalité de traitement pour des personnes, qui ont été ou seront victimes d’un drame comparable à celui du «Constellation».

