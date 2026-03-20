Croissance démographique bernoise plus faible que la moyenne

Keystone-SDA

Le canton de Berne devrait connaître une croissance démographique plus faible que la moyenne des autres cantons et important vieillissement jusqu’en 2055. Cette évolution varie fortement d'un arrondissement administratif à l'autre. La région biennoise devrait connaître le plus fort taux de croissance entre 2025 et 2055.

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(Keystone-ATS) La population va d’abord continuer à augmenter ces prochaines années. Mais contrairement à l’évolution suisse, cette croissance ralentira fortement à partir de 2030 avant de devenir négative en 2038, annonce vendredi le Conseil-exécutif bernois sur la base de nouveaux scénarios de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

D’après le scénario de référence de l’OFS, le canton de Berne va compter 1,09 million d’ habitants en 2055, ce qui représente une croissance de 1,4%, soit de 15’600 personnes de plus par rapport à 2025.

En comparaison intercantonale, le canton de Berne affiche ainsi une croissance démographique inférieure à la moyenne. La tendance à la baisse s’est accentuée depuis les derniers scénarios datant de 2020. Elle s’explique en grande partie par le vieillissement important de la population. En raison de cette évolution, les naissances vont cesser de compenser les décès au plus tard en 2035.

La croissance démographique n’est par conséquent plus garantie par l’évolution naturelle de la population, constate le gouvernement. Elle restera donc tributaire de l’immigration internationale, car selon les calculs, l’immigration intercantonale sera également négative.

Croissance à Bienne

La population, sa croissance et la pyramide des âges varient d’une région à l’autre. Le plus fort taux de croissance entre 2025 et 2055 est celui de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, selon les prévisions de l’OFS. Le Jura bernois devrait aussi connaître une croissance démographique.

Les prévisions tablent par contre sur un recul démographique dans les arrondissements administratifs de Frutigen-Bas-Simmental (-10%), de l’Emmental (-7%) et du Haut-Simmental-Gessenay (-4%).

Vieillissement de la population

La forte augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans et de plus de 80 ans dont les projections font état pour la Suisse et pour le canton de Berne jusqu’en 2055 se retrouve dans tous les scénarios.