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Début des travaux pour la nouvelle école de Montreux Est

Keystone-SDA

Le chantier de l'extension de l'école Montreux-Est va démarrer lundi. Le projet vise notamment à créer 14 nouvelles salles de classe, des locaux spécialisés pour certaines branches ainsi qu'un site parascolaire et un restaurant.

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(Keystone-ATS) Adopté en novembre 2019, le projet est devisé à 23,3 millions de francs, financés par la commune de Montreux. «Les travaux les plus bruyants seront réalisés durant les vacances scolaires estivales, afin de minimiser les nuisances et les impacts sur la vie et la concentration des élèves et du corps enseignant», indique vendredi la commune dans un communiqué.

La construction du nouveau bâtiment durera jusqu’à fin 2028, pour une mise en service attendue en janvier 2029.

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