Décès d’un motard sur une route de l’Oberland bernois

Keystone-SDA

Un motard suisse de 37 ans est décédé mercredi soir lors d'une collision frontale avec une voiture à Boltigen, dans l'Oberland bernois. La conductrice de la voiture a été légèrement blessée.

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, le motocycliste circulait de Thoune en direction de Boltigen lorsqu’il s’est retrouvé sur la voie opposée, où il est entré en collision frontale avec une voiture. Malgré des mesures de réanimation, l’homme est décédé sur place, ont annoncé jeudi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional.

Outre les services spéciaux de la police, l’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers, un hélicoptère de la Rega, la «Care Team Berne», des spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, ainsi que les sapeurs-pompiers de Boltigen.