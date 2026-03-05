La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Décès d’un motard sur une route de l’Oberland bernois

Keystone-SDA

Un motard suisse de 37 ans est décédé mercredi soir lors d'une collision frontale avec une voiture à Boltigen, dans l'Oberland bernois. La conductrice de la voiture a été légèrement blessée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, le motocycliste circulait de Thoune en direction de Boltigen lorsqu’il s’est retrouvé sur la voie opposée, où il est entré en collision frontale avec une voiture. Malgré des mesures de réanimation, l’homme est décédé sur place, ont annoncé jeudi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional.

Outre les services spéciaux de la police, l’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers, un hélicoptère de la Rega, la «Care Team Berne», des spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, ainsi que les sapeurs-pompiers de Boltigen.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision