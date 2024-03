Décès du Britannique Steve Harley, auteur du tube “Make Me Smile”

(Keystone-ATS) Steve Harley, le chanteur du groupe glam rock britannique Cockney Rebel, auteur du tube “Make Me Smile (Come Up and See Me)”, est mort à l’âge de 73 ans, a annoncé sa famille dimanche.

Ce titre écrit par le musicien londonien s’est écoulé à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde, dominant les charts britanniques en 1975, et a été repris plus de 120 fois par des groupes comme Duran Duran ou Erasure.

Sa fille a annoncé que Steve Harley était “paisiblement décédé chez lui”. “Nous savons qu’il manquera cruellement à beaucoup de personnes à travers le monde”, a-t-elle ajouté.

Selon la BBC, Steve Harley était encore en tournée jusqu’à récemment, mais il avait dû annuler plusieurs dates dernièrement pour suivre un traitement contre un cancer. Quatre singles et deux albums du groupe glam rock Cockney Rebel se sont classés dans le top 10 au Royaume-uni.